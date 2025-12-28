recherche
Magazines

"Les rencontres du Papotin" en format long avec Angèle et Pierre Niney mardi 30 décembre 2025 sur France 4

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 28 décembre 2025 151
"Les rencontres du Papotin" en format long avec Angèle et Pierre Niney mardi 30 décembre 2025 sur France 4

Mardi 30 décembre 2025 à partir de 21:05, France 4 diffusera deux numéros des "Rencontres du Papotin"  en format long avec Angèle et Pierre Niney.

Pour les fêtes de fin d'année, France 4 propose une soirée spéciale "Les rencontres du Papotin" et diffuse deux émissions inédites dans un format long de 52 minutes avec Pierre Niney et Angèle : des séquences exclusives, des moments d'émotions uniques, de rires, de complicité et de chansons !

21.05 Les rencontres du Papotin avec Pierre Niney

Acteur talentueux et charismatique, Pierre Niney est une des figures majeures du cinéma français, alternant rôles intenses et comédies populaires avec la même justesse. Il séduit par son exigence, son humour et sa curiosité. Pierre Niney s'est prêté à un échange à la fois joyeux et profond avec la rédaction du journal atypique.

22.00 Les rencontres du Papotin avec Angèle

Angèle est auteure-compositrice-interprète, mais également comédienne. Elle a su imposer en quelques années sa sensibilité sur la scène musicale française et internationale et séduire le cœur du public. Angèle a pu discuter librement avec la rédaction de ce journal atypique de ses angoisses face à la célébrité, de sa place dans la famille, mais aussi aborder des questions qui lui sont plus personnelles.

La soirée se poursuivra avec la rediffusion des Rencontres du Papotin avec Adèle Exarchopoulos à 22:50 et Omar Sy à 23:20.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La France a un incroyable talent&quot; fête ses 20 ans sur M6 mardi 30 décembre 2025 (vidéo)

"La France a un incroyable talent" fête ses 20 ans sur M6 mardi 30 décembre 2025 (vidéo)

28 décembre 2025 - 12:14

Sur le même thème...

&quot;Reportages découverte&quot; : La Plagne, les rois du planté de bâton, dimanche 28 décembre 2025 sur TF1 (vidéo)

"Reportages découverte" : La Plagne, les rois du planté de bâton, dimanche 28 décembre 2025 sur TF1 (vidéo)

28 décembre 2025 - 11:25

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 28 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 28 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine…

27 décembre 2025 - 19:37 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...