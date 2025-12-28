"Les rencontres du Papotin" en format long avec Angèle et Pierre Niney mardi 30 décembre 2025 sur France 4

Mardi 30 décembre 2025 à partir de 21:05, France 4 diffusera deux numéros des "Rencontres du Papotin" en format long avec Angèle et Pierre Niney.

Pour les fêtes de fin d'année, France 4 propose une soirée spéciale "Les rencontres du Papotin" et diffuse deux émissions inédites dans un format long de 52 minutes avec Pierre Niney et Angèle : des séquences exclusives, des moments d'émotions uniques, de rires, de complicité et de chansons !

21.05 Les rencontres du Papotin avec Pierre Niney

Acteur talentueux et charismatique, Pierre Niney est une des figures majeures du cinéma français, alternant rôles intenses et comédies populaires avec la même justesse. Il séduit par son exigence, son humour et sa curiosité. Pierre Niney s'est prêté à un échange à la fois joyeux et profond avec la rédaction du journal atypique.

22.00 Les rencontres du Papotin avec Angèle

Angèle est auteure-compositrice-interprète, mais également comédienne. Elle a su imposer en quelques années sa sensibilité sur la scène musicale française et internationale et séduire le cœur du public. Angèle a pu discuter librement avec la rédaction de ce journal atypique de ses angoisses face à la célébrité, de sa place dans la famille, mais aussi aborder des questions qui lui sont plus personnelles.

La soirée se poursuivra avec la rediffusion des Rencontres du Papotin avec Adèle Exarchopoulos à 22:50 et Omar Sy à 23:20.