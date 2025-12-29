"C dans l'air" lundi 29 décembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Salhia Brakhlia

Salhia Brakhlia vous donne rendez-vous ce lundi 29 décembre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Salhia Brakhlia reçoit Fabrice Leggeri, eurodéputé Rassemblement national.

Les experts invités :

Gallagher Fenwick, journaliste, spécialiste des questions internationales, auteur de Volodymyr Zelensky : l’Ukraine dans le sang

James André, grand reporter à France 24.

Patricia Allemonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales.

Pierre Haroche, maître de conférences en politique européenne et internationale à l'Université Catholique de Lille.

Le thème de l'émission :

Trump : ses plans pour l'Ukraine... et le Groenland

Donald Trump est-il près du but ? Le président américain a estimé, dimanche 28 décembre, être plus près que jamais d’un accord de paix en Ukraine, après une rencontre en Floride avec Volodymyr Zelensky et un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. De « grandes avancées » ont été réalisées, s’est de son côté félicité le président ukrainien à l’issue de cette rencontre. Ainsi, Volodymyr Zelensky l’a affirmé face à un parterre de journalistes : « 90 % » du plan de paix en vingt points a été « approuvé ».

Le projet d’accord a été retravaillé ces dernières semaines par la Maison-Blanche, après d’âpres négociations réclamées par Kiev et les pays européens, qui jugeaient la première version, dévoilée fin novembre, beaucoup trop proche des revendications russes. Le nouveau plan de paix devra désormais être soumis à un référendum en Ukraine, a annoncé Volodymyr Zelensky au média RBK. Mais avant d’en arriver là, plusieurs points cruciaux restent en suspens.

La question des territoires est toujours au centre des discussions, notamment le Donbass. La gestion de la centrale de Zaporijjia demeure un sujet majeur, ainsi que les garanties de sécurité. Sur ce dernier point, Volodymyr Zelensky a évoqué des « garanties de sécurité » pour l’Ukraine, « approuvées » pour certaines et « presque approuvées » pour d’autres. « Il y aura des garanties de sécurité. Elles seront fortes. Et les pays européens sont très impliqués », a de son côté assuré le président américain. Emmanuel Macron a d’ailleurs annoncé ce lundi une réunion des alliés de Kiev à Paris début janvier, autour de cette question.

Au même moment, Volodymyr Zelensky a estimé, lors d’une conférence de presse en ligne, que « le plan (de paix) devra être signé par quatre parties : l’Ukraine, l’Europe, l’Amérique et la Russie ». Le dirigeant en a aussi profité pour critiquer Vladimir Poutine, dont les agissements, via l’armée russe en Ukraine, ne correspondent pas à ses propos « pacifiques » tenus auprès de Donald Trump.

Parallèlement, Donald Trump continue de s’en prendre à l’Europe. Après les propos de J.D. Vance sur la « menace » nucléaire de Paris, l’interdiction de séjour de Thierry Breton aux États-Unis et la nomination du gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry, au poste d’« envoyé spécial au Groenland », l’hostilité de l’administration Trump envers l’Union européenne franchit un nouveau cap en cette fin d’année 2025. Entre sa bienveillance à l’égard de la Russie, ses taxes imposées aux pays de l’UE et sa nouvelle stratégie de sécurité nationale, la nation dirigée par Donald Trump ne cache plus son basculement. Et les Européens sont divisés sur la manière de réagir.

Alors, un accord de paix en Ukraine est-il proche ? Quel est l’avenir des relations transatlantiques ?

