"C dans l'air" mardi 30 décembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Salhia Brakhlia

Invité en attente de confirmation par la chaine.

Les experts invités :

Laurence Haïm, journaliste, ancienne correspondante aux États-Unis.

Anthony Bellanger, éditorialiste à Franceinfo TV, spécialiste des questions internationales.

Anne Deysine, juriste et politologue, spécialiste des États-Unis.

Anne Toulouse, journaliste franco-américaine.

Le thème de l'émission :

Trump dans le piège de l'affaire Epstein

L’affaire Epstein continue de secouer l’Amérique et de hanter Donald Trump. Une nouvelle salve de 11 000 documents concernant cette affaire judiciaire a été publiée la semaine dernière et le nom du président des États-Unis apparaît à plusieurs reprises. Il s’agit pour la plupart d’articles de presse le mentionnant, mais un courriel provenant d’un procureur fédéral indique que Donald Trump est présent sur la liste des passagers de l’avion privé de Jeffrey Epstein d’« au moins huit vols entre 1993 et 1996 », dont une fois avec pour seuls autres voyageurs l’ancien financier et une personne âgée de 20 ans.

Ancien ami d’Epstein, Donald Trump a reconnu l’avoir fréquenté, mais assure s’en être rapidement éloigné dès que ses activités criminelles ont été révélées. Sur son réseau Truth Social, il a également dénoncé ce qu’il qualifie de « canular orchestré par les démocrates » et a insisté sur le fait que « ce sont les démocrates qui ont collaboré avec Epstein, pas les républicains. Qu’on publie tous leurs noms, qu’on les couvre de honte et qu’on se remette au travail pour notre pays ! » Le président n’a toutefois cité aucun nom précis et n’a fourni aucun élément permettant d’étayer ses accusations.

Cette sortie intervient alors que plusieurs figures démocrates et républicaines réclament une transparence totale sur les relations d’Epstein, quel que soit le camp politique concerné, et critiquent le nombre de caviardages effectués par le ministère de la Justice sur les documents rendus publics. Des photos et des textes caviardés qui ne satisfont pas les victimes, plusieurs législateurs, mais aussi nombre de membres du mouvement MAGA, déchiré depuis la démission de Marjorie Taylor Greene. Cette figure emblématique du mouvement Make America Great Again reproche au président de manquer de transparence dans ce scandale politico-judiciaire.

Empêtré dans cette affaire Epstein, Donald Trump doit faire face au mécontentement croissant de ses concitoyens. 68 % des Américains jugent que l’économie américaine se porte mal, selon un sondage de l’agence AP, alors que l’inflation s’accélère dans le pays depuis son retour à la Maison Blanche. Nos journalistes sont allés à leur rencontre au Texas.

Alors, que contiennent les nouveaux documents publiés ? Que sait-on des liens entre Donald Trump et Jeffrey Epstein ? Pourquoi le transfert de prison de Ghislaine Maxwell suscite-t-il la polémique ? Cette affaire peut-elle provoquer la chute du président des États-Unis ?

