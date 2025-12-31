"Enquête d'action" : Incivilités, violences, trafics, les polices municipales en première ligne sur W9 vendredi 2 janvier 2026

Vendredi 2 janvier 2026 à 21:10 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera de revoir un numéro du magazine "Enquête d'action" : « Incivilités, violences, trafics : les polices municipales en première ligne ».

La France compte 28 000 policiers municipaux. En 20 ans, leur nombre a doublé et selon des estimations du ministère de l’Intérieur, ils seront 10 à 11 000 de plus d'ici à 2030. Conséquence de cette montée en puissance : de plus en plus de villes de taille moyenne décident d’investir en hommes, en armes et en caméras de vidéosurveillance.

À Dreux, à une heure de Paris, les 27 policiers municipaux ont fort à faire ! Jean-Paul et Florian repèrent sur les images un homme, marteau à la main, courant en direction d’un parking. Pas une seconde à perdre : ils redoutent un règlement de compte entre dealers... Clément et Yohann sont dépêchés d’urgence auprès d’un homme très alcoolisé. Armé d’un couteau, il vient de menacer des fêtards dans une ruelle. La ville n’échappe pas non plus à l’explosion des vols à l’étalage qui touche la France. En 2024, huit commerçants sur dix déclarent en avoir déjà été victimes. Alors, quand deux adolescentes tentent de tromper la vigilance d’un magasin, c’est tolérance zéro.

À 20 minutes de la capitale, Villeneuve-Saint-Georges est au cœur d’une guerre de territoires. La gare RER de cette ville du Val-de-Marne est le théâtre de tous les trafics : drogues, cigarettes, alcool. Pour sécuriser ce lieu en proie aux rivalités entre bandes pour s’accaparer « le marché », la police municipale organise des opérations coup-de-poing. Sous l’impulsion de David, ancien policier de la BAC, 4 vendeurs de cigarettes de contrefaçon sont interpellés en pleine heure de pointe. Au cours d’un autre contrôle, une camionnette est interceptée. Elle renferme une quantité impressionnante de bouteilles d’alcool importées illégalement.