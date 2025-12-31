"M comme Maison" à Mâcon vendredi 2 janvier 2026 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 2 janvier 2026 à 20:55, T18 rediffusera le numéro du magazine "M comme Maison" dans lequel Stéphane Thebaut vous emmène en Bourgogne-Franche-Comté.

Décoration, rénovation ou architecture, Stéphane Thebaut déniche tous les bons plans ! “M comme Maison”.

Stéphane Thebaut est accompagné de Tania Bruna-Rosso passionnée de décoration, de design et plus particulièrement d’objets des années 60 à 80 et des architectes Karine Martin, Gaëlle Cuisy, Stéphane Millet et Cécile Siméone.

Chaque semaine, des découvertes de propriétés toutes aussi singulières les unes que les autres et des nouveaux défis de réagencement d’habitat ! Idées pratiques, conseils, découverte des dernières tendances : "M comme Maison" une émission définitivement inspirante !

Cette semaine, "M comme Maison" vous propose de partir en Bourgogne-Franche-Comté, rendre une petite visite à Mâcon, chef-lieu de la Saône-et-Loire. Une ville pleine de charme qui se distingue notamment par ses petites maisons aux façades colorées, alignées le long du bord de la Saône, mais aussi par son quartier historique qui vaut vraiment le détour… une jolie balade en perspective !

Visite

Blandine de Parscau est architecte d’intérieur, décoratrice et a ouvert son agence à Lyon. Parmi les différents projets qu’elle a menés, il y a cette demeure située à une bonne demi-heure de Mâcon, à qui elle a donné un style vraiment singulier ! Une transformation intégrale.

Artisanat

Stéphane fera la connaissance de David Guérin. Situé à Mâcon, il travaille avec savoir-faire les métaux comme le zinc, le cuivre ou encore le laiton. Puis nous visiterons un atelier typique de la région, implanté à Villefranche-sur-Saône, spécialisé dans la fabrication de céramiques du beaujolais (carreaux en terre cuite) et labellisé en 2011 « Entreprise du Patrimoine Vivant ».

Rencontre

Stéphane Thebaut fera la connaissance de Stéphane Koltuniak. Natif de la Saône-et-Loire, il est agenceur sur mesure et passionné par les travaux de transformation depuis son enfance. Il vit actuellement dans une maison en pierre typique de la région qu’il a entièrement rénovée. Il nous la fait découvrir ainsi que son adresse coup de coeur.