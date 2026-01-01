"Echappées belles" au Salvador samedi 3 janvier 2026 sur France 5 avec Ismaël Khelifa

Samedi 3 janvier 2026 à 21:05, France 5 diffusera un numéro inédit du magazine "Echappées belles" dans lequel Ismaël Khelifa vous emmène au Salvador, source d'inspiration des paysages du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry.

Le Salvador, niché entre le Guatemala et le Honduras, ne cesse de surprendre par la diversité de ses paysages, s'étendant sur une superficie de 21 041 km², ce qui en fait le plus petit pays d’Amérique centrale. Moins connu que ses voisins, ce joyau discret regorge pourtant de beautés naturelles : plages immaculées, volcans majestueux (près de 274 !), ruines mayas et une richesse culturelle inégalée.

Pour les voyageurs en quête de découvertes authentiques, le Salvador est un véritable trésor, offrant des paysages aussi variés que le volcan Santa Ana, le parc national Cerro Verde et des sites archéologiques fascinants. Que vous soyez passionné d’histoire, de surf ou de nature, ce pays vous réserve une multitude d’activités. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que cette petite nation a inspiré les paysages du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry !

Dévasté par une guerre civile de 1980 à 1992, le Salvador a longtemps été perçu comme l’un des pays les plus dangereux d’Amérique latine. Entre 2017 et 2018, sa capitale, San Salvador, était tristement surnommée la « capitale mondiale des homicides ». Aujourd’hui, il est pourtant l’un des pays les plus sûrs d’Amérique latine, et même de l’Amérique entière. En janvier 2023, le taux d’homicides annuels a chuté à moins de 2 homicides pour 100 000 habitants, un chiffre record qui fait du Salvador le pays le plus sûr de tout le continent américain !

Cette stabilisation impressionnante s’accompagne d’une volonté de modernisation, symbolisée par la décision du pays de devenir le premier à adopter le bitcoin comme devise nationale. Le Salvador se veut également tourné vers l’avenir avec un secteur touristique en plein développement. La génération actuelle, qui bénéficie d’une stabilité inédite depuis des décennies, est déterminée à reconstruire et à faire rayonner son pays à l’international. Engagée, active et motivée, cette nouvelle génération voit dans la culture et l’environnement des atouts majeurs pour attirer le monde. Bien que l’ouverture au tourisme international soit encore en phase de maturation, elle progresse pas à pas.

Comment cette génération salvadorienne, dynamique et ambitieuse, s’y prend-elle pour reconstruire son pays et le rendre plus attractif aux yeux du monde ? Quels sont les trésors cachés de ce pays encore peu exploré ?

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Echappées belles - Auvergne, l'hiver autrement".

Face à une mutation des conditions climatiques, comment les stations de moyenne montagne peuvent-elles s’adapter ?

C'est ce que vous allez découvrir en compagnie de Sophie Jovillard.