recherche
Magazines

"Chroniques criminelles" : L'affaire Chantal de Chillou à revoir sur TFX samedi 3 janvier 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 1 janvier 2026 191
"Chroniques criminelles" : L'affaire Chantal de Chillou à revoir sur TFX samedi 3 janvier 2026

Samedi 3 janvier 2026 à 21:05, TFX vous proposera de revoir le numéro du magazine "Chroniques criminelles" sur l'affaire Chantal de Chillou : « 19 ans après, la vérité au bout de l’enquête ? ».

Le 25 septembre 2023 devant la cour d’assises de la Drôme, un procès sous haute tension s’est ouvert à Valence.

Dans le box, un homme de 58 ans. Son nom, Raymond Touillet. Il est accusé du meurtre sauvage de Chantal de Chillou, une mère célibataire sans histoire.

Son corps dénudé et mutilé est découvert en août 2001 en pleine forêt. Seuls indices retrouvés sur la scène de crime : un mégot de cigarette et les traces de pneus d’une Renault 21… Malgré des recherches importantes et des dizaines de pistes explorées, le meurtre de Chantal de Chillou reste impuni pendant deux décennies…

Alors comment la vérité a-t-elle éclaté ? Et que vont décider les jurés ?

La réponse dans ce nouveau document de "Chroniques Criminelles", raconté par Jacques Pradel.

Principaux intervenants :

  • Charles de Chillou : fils de Chantal
  • Richard de Chillou : neveu de Chantal
  • Raymonde de Chillou : belle-sœur de Chantal
  • Carla Sammartano : avocat des parties civiles
  • Fabien Bousquet : avocat des parties civiles
  • Caroline Jean-Meire : avocat des parties civiles
  • Bertrand Beaux : avocat de la défense
  • Xavier Beneroso : journaliste spécialiste des faits-divers.
Dernière modification le jeudi, 01 janvier 2026 13:47
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C dans l'air&quot; jeudi 1er janvier 2026, sommaire et invités reçus par Salhia Brakhlia sur France 5

"C dans l'air" jeudi 1er janvier 2026, sommaire et invités reçus par Salhia Brakhlia sur France 5

01 janvier 2026 - 15:05

Sur le même thème...

&quot;C dans l'air&quot; jeudi 1er janvier 2026, sommaire et invités reçus par Salhia Brakhlia sur France 5

"C dans l'air" jeudi 1er janvier 2026, sommaire et invités reçus par Salhia Brakhlia sur France 5

01 janvier 2026 - 15:05

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 4 janvier 2026 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 4 janvie…

01 janvier 2026 - 14:19 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...