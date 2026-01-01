"Chroniques criminelles" : L'affaire Chantal de Chillou à revoir sur TFX samedi 3 janvier 2026

Samedi 3 janvier 2026 à 21:05, TFX vous proposera de revoir le numéro du magazine "Chroniques criminelles" sur l'affaire Chantal de Chillou : « 19 ans après, la vérité au bout de l’enquête ? ».

Le 25 septembre 2023 devant la cour d’assises de la Drôme, un procès sous haute tension s’est ouvert à Valence.

Dans le box, un homme de 58 ans. Son nom, Raymond Touillet. Il est accusé du meurtre sauvage de Chantal de Chillou, une mère célibataire sans histoire.

Son corps dénudé et mutilé est découvert en août 2001 en pleine forêt. Seuls indices retrouvés sur la scène de crime : un mégot de cigarette et les traces de pneus d’une Renault 21… Malgré des recherches importantes et des dizaines de pistes explorées, le meurtre de Chantal de Chillou reste impuni pendant deux décennies…

Alors comment la vérité a-t-elle éclaté ? Et que vont décider les jurés ?

La réponse dans ce nouveau document de "Chroniques Criminelles", raconté par Jacques Pradel.

Principaux intervenants :