"C dans l'air" jeudi 1er janvier 2026, sommaire et invités reçus par Salhia Brakhlia sur France 5

Ce jeudi 1er janvier 2026, Salhia Brakhlia reçoit Faïza Bossy, médecin et nutritionniste.

L'épidémie de grippe poursuit sa progression en France, touchant tous les âges, avec un niveau d'intensité qui augmente à l'hôpital, alors qu'il demeure "modéré" en ville, a annoncé hier Santé publique France. Lors de la semaine achevée le 28 décembre, la grippe a progressé "dans l'ensemble des régions, toutes en épidémie", sauf La Réunion, a précisé l'agence sanitaire dans son point hebdomadaire. Cette aggravation de l'épidémie a entraîné une activité "d'intensité élevée" à l'hôpital avec 18.552 passages aux urgences, notamment pour prendre en charge des enfants de moins de 15 ans et des personnes de plus de 65 ans. La grippe a été à l'origine de 3.606 hospitalisations. Dans ce contexte de circulation du virus, et alors que l'épidémie de bronchiolite est elle aussi sévère, le Dr. Faïza Bossy nous donnera ses conseils de prévention, pour se prémunir des infections hivernales.

A lendemain des fêtes, et alors que vient le temps des bonnes résolutions, elle nous expliquera aussi comment prendre soin de sa santé, et éliminer les excès. Quels sont les effets d'une alimentation trop riche, mais aussi d'une consommation excessive d'alcool ? Alors qu'en ce 1er janvier débute le désormais traditionnel "dry january" - un mois sans consommation d'alcool -, Faïza Bossy nous expliquera quels sont les bienfaits d'une telle démarche, et pourquoi il est bénéfique de se pencher sur sa propre consommation d'alcool.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Anthony Bellanger, éditorialiste à France Info TV, spécialiste des questions internationales.

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique au Figaro, spécialiste des questions de stratégie et de géopolitique.

Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique.

Guillaume Lasconjarias, historien militaire, directeur des études et de la recherche de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), professeur associé à Sorbonne Université.

Le thème de l'émission :

L'Europe face à l'offensive des empires

Les années passent et la guerre se poursuit en Ukraine. Le pays a de nouveau été la cible de frappes russes la nuit dernière. Hier, lors de ses vœux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a expliqué qu’il ne lâchera rien. Son homologue russe Vladimir Poutine a quant à lui déclaré vouloir continuer sa guerre. Sa politique est résolument impérialiste... Tout comme celle de Xi Jinping, le chef de l'Etat chinois.

Pékin a réalisé lundi et mardi d'impressionnantes manœuvres militaires autour de Taïwan, qui s'est retrouvée encerclée. A l'issue de ces manœuvres, Xi Jinping a annoncé que "la réunification" de Taïwan et de la Chine était "inarrêtable". Hors de question pour le président taïwanais, qui s’est engagé à "défendre fermement" la souveraineté de l’île.

Dans ce bras de fer, le Japon prend fait et cause pour Taïwan. En novembre, la nouvelle Première ministre avait même laissé entendre que son pays pourrait intervenir militairement en cas d'agression contre Taïwan.

Dans un éventuel conflit, le rôle des Etats-Unis serait décisif. Mais les récentes prises de parole de Donald Trump suscitent de nombreuses interrogations. Serait-il prêt à défendre l'île si elle était attaquée ?

Depuis son retour au pouvoir, le président des Etats-Unis mène lui-même une politique expansionniste, qui s'exerce en premier lieu sur le continent américain. Le locataire de la Maison-Blanche reprend à son compte la doctrine Monroe, qui définit les Amériques comme la chasse gardée des Etats-Unis. Depuis novembre, le Vénézuéla est ainsi ciblé par Washington. Officiellement, il s'agit de lutter contre le trafic de drogue. Mais l'objectif réel semble être la chute du président Nicolas Maduro. Les Etats-Unis multiplient les frappes contre des navires vénézuéliens et Donald Trump a même annoncé lundi que de premières frappes terrestres avaient eu lieu au Vénézuéla.

Le Groenland, quant à lui, est l'objet des convoitises du président américain. Ce dernier a répété à plusieurs reprises son souhait de s'emparer de ce vaste territoire, notamment, d'après lui, pour des questions de sécurité des États-Unis.

Face aux appétits russe, chinois et américain, que fait l'Europe ? Le continent, dont le territoire est presque dépourvu de ressources et minerais stratégiques, semble hors course. La Chine domine le jeu dans le domaine des terres rares. Face à la position hégémonique de Pékin, une entreprise française recycle ces métaux indispensables au fonctionnement de nos appareils électroniques.

La Chine peut-elle tenter d'annexer Taïwan dès cette année ?

Les Etats-Unis vont-ils renverser Nicolas Maduro ?

L'Europe peut-elle lutter face au réveil des empires ?

