recherche
Magazines

"Enquête Exclusive" dimanche 4 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 2 janvier 2026 162
"Enquête Exclusive" dimanche 4 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 4 janvier 2026 à 23:10 sur M6, Bernard de la Vilardière présentera un numéro inédit du magazine "Enquête Exclusive" dont le thème sera : « Fêtes, cœurs à prendre et ours géants : bienvenue en Alaska ».

C’est l’une des régions les plus méconnues et les plus visitées des États-Unis : l’Alaska. À peine 740 000 habitants mais deux millions de touristes chaque année, le 49ème Etat américain est connu pour son climat glacial, ses ours géants et ses aventuriers. Il offre aujourd'hui un nouveau visage du Grand Nord. Plus festif, plus jeune, l’Alaska propose aujourd’hui un nouveau visage du Grand Nord et devient, désormais, une terre d'opportunités !

Fin février par exemple, des visiteurs du monde entier se rendent à Anchorage, la capitale, pour un festival hors du commun : le Fur Rondy ! 10 000 spectateurs assistent à une vente aux enchères déjantée de fourrures, avec course-poursuite en petite tenue dans les rues de la capitale par -30 degrés.

Susie Carter s'est donnée pour mission d'aider les hommes célibataires d'Alaska à trouver l'amour. Elle est passée du statut de femme au foyer à celui de businesswoman à la tête de la plus grande maison d'édition de l’État. À travers l’histoire incroyable de Susie, nous pourrons suivre le parcours d’un « Alaska Man » pour trouver l’amour. Et passer l’hiver au chaud !

Enfin, au sud-ouest de l’Alaska, l’île de Kodiak abrite le plus grand carnivore au monde : l'ours kodiak. Une dizaine de guides organisent des expéditions hors de prix pour découvrir le gigantesque mammifère dans des lodges tout confort.

Dernière modification le vendredi, 02 janvier 2026 13:29
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Faites entrer l'accusé&quot; : L'affaire Angélique Dumetz à revoir sur RMC Découverte dimanche 4 janvier 2026

"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Angélique Dumetz à revoir sur RMC Découverte dimanche 4 janvier 2026

02 janvier 2026 - 13:41

Sur le même thème...

&quot;Faites entrer l'accusé&quot; : L'affaire Angélique Dumetz à revoir sur RMC Découverte dimanche 4 janvier 2026

"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Angélique Dumetz à revoir sur RMC Découverte dimanche 4 janvier 2026

02 janvier 2026 - 13:41

A ne pas manquer...

&quot;Enquête Exclusive&quot; dimanche 4 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

"Enquête Exclusive" dimanche 4 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazi…

02 janvier 2026 - 13:25 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...