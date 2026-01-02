"Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" sur la détoxification naturelle, dimanche 4 janvier 2026 sur T18

Dimanche 4 janvier 2026 à 20:55, T18 rediffusera un numéro du magazine "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" dans lequel Adriana Karembeu et Michel Cymes s'intéressent à la "détoxification" naturelle du corps humain.

Adriana Karembeu et Michel Cymes s’emparent d’un thème qui nous concerne tous : comment aider efficacement notre corps à éliminer ses déchets, pour rester en pleine forme et en bonne santé le plus longtemps possible ?

En effet, nous passons notre temps à nous encrasser, du fait des polluants qui nous environnent et que nous ingérons (alimentation, air…), mais aussi de nos cellules qui produisent elles-mêmes des toxines pour pouvoir fonctionner !

Pour nous aider, notre corps a – en partie – la parade : notre foie, nos reins, nos poumons, nos intestins et notre peau (des organes qu’on dit « émonctoires ») ont le pouvoir extraordinaire de nous purifier. Mais nous pouvons les aider à bien faire leur travail et même… nous le devons. Car, avoir un organisme qui s’encrasse, cela revient à vivre dans une maison dont on ne sortirait jamais les poubelles. A la clé, une grande fatigue, des problèmes de sommeil et des ennuis de santé parfois graves.

Comment aider nos organes de « détoxification » à bien faire leur travail ?

En veillant à notre alimentation, d’abord.

Adriana et Michel font analyser par un physico-chimiste, des denrées achetées au supermarché. La plupart de ces produits sont ultra-transformés et chargent notre corps en sucres néfastes, en additifs, en conservateurs. L’effet cocktail est détonnant à l’intérieur de notre corps.

A l’inverse, Adriana et Michel apprennent, avec une nutritionniste-diététicienne, quels aliments contribuent à optimiser l’élimination des déchets dans notre organisme.

Ils passent également au crible de la science, toutes les « cures détox » et autres monodiètes, prônées par les magazines.

Adriana et Michel réalisent aussi à quel point nos intestins et notre microbiote jouent un rôle déterminant pour notre santé.

Deuxième clé pour aider à favoriser l’élimination de nos déchets intérieurs : l’activité physique. Le sport fait notamment mieux fonctionner nos reins, de véritables stations d’épuration internes ! Comment fonctionnent-ils exactement ? Et quelles sont les principales astuces à connaître pour optimiser les bienfaits de nos activités physiques ?

Troisième conseil pour aider nos organes de purification à bien faire leur travail : limiter les polluants dans nos habitations, notamment en raréfiant les sources de combustion (bougies, encens), en aérant chaque jour, en achetant des meubles aux revêtements labellisés non polluants, et même en fabriquant nous-mêmes nos produits ménagers pour éviter tous les toxiques. C’est simple, rapide, sain et très efficace contre la saleté.

Un voyage au cœur de notre quotidien, plein de conseils très simples à mettre en oeuvre, pour aider notre corps à bien éliminer nos déchets et nous permettre ainsi de rester en pleine santé, le plus longtemps possible.