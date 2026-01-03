Sommaire de "50' Inside" samedi 3 janvier 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 3 janvier 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

L'actu • Le bal de Bridgerton

En coulisses • Le nouvel an au Moulin rouge

Le portrait • Les confidences de l’humoriste Laurent Baffie

La Story • Elie Kakou, toujours inoubliable

19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Direction la République Dominicaine

C'est le paradis des clubs de vacances tout compris, mais pas seulement. Pourquoi cette île est-elle devenue un eldorado pour des milliers de Français qui rêvent de changer de vie ?