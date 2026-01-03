recherche
Sommaire de "50' Inside" samedi 3 janvier 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 3 janvier 2026
Samedi 3 janvier 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

L'actu • Le bal de Bridgerton

En coulisses • Le nouvel an au Moulin rouge

Le portrait  Les confidences de l’humoriste Laurent Baffie

La Story Elie Kakou, toujours inoubliable

19:00 50' Inside : Le Mag

Le document  Direction la République Dominicaine

C'est le paradis des clubs de vacances tout compris, mais pas seulement. Pourquoi cette île est-elle devenue un eldorado pour des milliers de Français qui rêvent de changer de vie ?

Dernière modification le samedi, 03 janvier 2026
Publié dans Magazines
Suivez nous...