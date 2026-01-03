"Reportages découverte" : A la recherche de la perle rare, samedi 3 janvier 2026 sur TF1

Ils sont chercheur d’essences, courtier en voitures anciennes, paléontologue ou marchand d’art et ils ont une passion commune : la quête de l’objet rare, celui qui fera leur fortune ou leur réputation. Et parfois, cette quête vire à l’obsession.
Pendant plus d’un an, une équipe de "Reportages découverte" a suivi des chercheurs professionnels, prêts à toutes les aventures pour satisfaire leurs clients, à la recherche de leur perle rare.
À Nantes, Stéphane exerce un métier hors du commun. Il est chercheur d’essences pour les plus grands parfumeurs. Pour créer une nouvelle infusion à l’odeur iodée et animale, il est en quête de deux matières aussi rares qu’insolites : un opercule de coquillage, l’onycha, et un rejet de cachalot, qu’on appelle l’ambre gris. Et c’est à Oman et Dubaï qu’il espère les trouver.
À Cannes, Virginie est courtière en voitures de collection. Pour se faire un nom dans ce milieu très fermé, elle est à la recherche d’une automobile d’exception, qu’elle veut exposer lors d’un salon très attendu. Pour mener à bien sa mission, Virginie va sillonner la côte d’Azur et va faire une découverte à laquelle elle ne s’attendait pas.
À Gannat, dans l’Allier, François est paléontologue. Avec son équipe, il passe son temps à chercher des fossiles et à reconstituer des squelettes de spécimens disparus. À la demande d’un musée, François va partir sur la trace de petits animaux encore plus anciens que les dinosaures, ayant vécu il y a 300 millions d’années : les discosauriscus.
À Paris, Caroline est marchande d’art. L’un de ses clients, grand collectionneur, l’a mandaté pour dénicher une céramique remarquable, signée Pablo Picasso.
"Reportages découverte" a suivi ces femmes et ces hommes animés par un même désir : dénicher des trésors.