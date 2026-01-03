"Reportages découverte" : A la recherche de la perle rare, samedi 3 janvier 2026 sur TF1

Samedi 3 janvier 2026 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « A la recherche de la perle rare », un document inédit réalisé par Elise Richard.

Ils sont chercheur d’essences, courtier en voitures anciennes, paléontologue ou marchand d’art et ils ont une passion commune : la quête de l’objet rare, celui qui fera leur fortune ou leur réputation. Et parfois, cette quête vire à l’obsession.

Pendant plus d’un an, une équipe de "Reportages découverte" a suivi des chercheurs professionnels, prêts à toutes les aventures pour satisfaire leurs clients, à la recherche de leur perle rare.

À Nantes, Stéphane exerce un métier hors du commun. Il est chercheur d’essences pour les plus grands parfumeurs. Pour créer une nouvelle infusion à l’odeur iodée et animale, il est en quête de deux matières aussi rares qu’insolites : un opercule de coquillage, l’onycha, et un rejet de cachalot, qu’on appelle l’ambre gris. Et c’est à Oman et Dubaï qu’il espère les trouver.



À Cannes, Virginie est courtière en voitures de collection. Pour se faire un nom dans ce milieu très fermé, elle est à la recherche d’une automobile d’exception, qu’elle veut exposer lors d’un salon très attendu. Pour mener à bien sa mission, Virginie va sillonner la côte d’Azur et va faire une découverte à laquelle elle ne s’attendait pas.



À Gannat, dans l’Allier, François est paléontologue. Avec son équipe, il passe son temps à chercher des fossiles et à reconstituer des squelettes de spécimens disparus. À la demande d’un musée, François va partir sur la trace de petits animaux encore plus anciens que les dinosaures, ayant vécu il y a 300 millions d’années : les discosauriscus.

À Paris, Caroline est marchande d’art. L’un de ses clients, grand collectionneur, l’a mandaté pour dénicher une céramique remarquable, signée Pablo Picasso.

"Reportages découverte" a suivi ces femmes et ces hommes animés par un même désir : dénicher des trésors.