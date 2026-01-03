"13h15 le samedi" : Pillages dans les bois, enquête sur un trafic qui prend de l'ampleur ce 3 janvier 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi" ce 3 janvier 2026 sur France 2, « Pillages dans les bois » un document sur des propriétaires victimes du trafic de bois qui ont mené leur enquête et suivi, jusqu'en Chine, le voyage de ces arbres abattus illégalement.

Le magazine "13h15 le samedi" enquête sur un mal qui ronge certaines des forêts françaises. Il est difficile à quantifier, toute la France est concernée : les vols de bois.

Les équipes du magazine sont allées à la rencontre de Français victimes de ces pillages. Pour eux, ces arbres représentaient bien souvent un pan d’histoire familiale et avaient une valeur affective inestimable.

En Haute-Marne, Hubert a perdu 22 chênes, en Ariège, Danielle a vu disparaître des centaines d’épicéas.

Dans les Yvelines, Virginie et Philippe sont allés jusqu’à mener leur propre enquête pour démasquer les bûcherons qui ont pillé la forêt entourant leur commune. Ils vont découvrir que les arbres de leur bourg ont été expédiés illégalement en Chine.

Un document signé Yvan Martinet, Manon Descoubès et Anne Cohen.