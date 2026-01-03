"Au bout de l'enquête" samedi 3 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magazine

Samedi 3 janvier 2026 à partir de 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de revoir trois numéros du magazine "Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait".

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:05 • Affaire Adeline Piet : La disparue de la côte d’Emeraude

Ce 3 juillet 2006 à la Gouesnière, petit village tranquille de Bretagne, c’est la stupéfaction… Adeline Piet, mère de sept enfants bien connue des habitants, a disparu.

Mauvaise rencontre ? Désir de changer de vie sans prévenir personne ? L’enquête va durer des années, explorer toutes les pistes et mobiliser plusieurs brigades de gendarmerie.

Avant de s’orienter vers un homme particulièrement manipulateur.

Un film de Clémentine Bisiaux.

14.55 • Affaire Estelle Mouzin : Un père en colère

Guermantes. Un petit village de Seine et Marne, rendu célèbre par Marcel Proust. Ce 9 janvier 2003 c’est un drame terrible qui s’y déroule. La petite Estelle Mouzin, 9 ans, disparaît en rentrant de l’école. Pendant 20 ans, son père Eric va remuer ciel et terre pour connaître la vérité. L’enquête remontera finalement à l’un des pires tueurs en série Français, Michel Fourniret.

Un film d'Agnès Grossmann.

15.45 • Affaire Pierre Bodein, Pierrot le fou

C’est la psychose en Alsace au printemps 2004. En quelques jours, deux jeunes filles disparaissent et une femme est retrouvée morte.

Des hélicoptères et plongeurs ratissent la zone. De gros moyens d’enquête sont mobilisés pour finir par identifier un homme au profil très inquiétant : un mélange de ruse et d’extrême brutalité.

Son profil de récidiviste va susciter la colère et la mobilisation des habitants.