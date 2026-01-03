"Appels d'urgence" : Gendarmes, pompiers, secouristes, urgences au féminin, lundi 5 janvier 2026 sur TFX

Lundi 5 janvier 2026 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de revoir sur TFX un numéro du magazine “Appels d'urgence” : « Gendarmes, pompiers, secouristes : urgences au féminin ».

C’est un documentaire qui sort de l’ordinaire : “Appels d'urgence” est décliné au féminin.

C’est en effet peu connu, mais les services d’urgence sont de moins en moins masculins. On retrouve très souvent en première ligne des « Coline » : comme cette jeune sapeur-pompier Marseillaise de 25 ans, joueuse de foot pour l’équipe féminine de l’OM ; ou bien des « Julie » : jeune maman de 35 ans et urgentiste expérimentée qui intervient sur les secteurs les plus difficiles de la ville…

Qu’elles soient pompiers, médecins ou gendarmes, “Appels d'urgence” les ont suivies jour et nuit et vous allez voir : elles s’en sortent avec courage, brio et empathie, dans ces métiers trop longtemps réservés aux hommes.