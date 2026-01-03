"Sept à Huit" prend des nouvelles de Lilie, enfant transgenre, dimanche 4 janvier 2026 sur TF1

Dimanche 4 janvier 2026 dans "Sept à Huit" sur TF1, le premier « Portrait de la semaine » d'Audrey Crespo-Mara sera concascré à Lilie, une jeune fille transgenre que le magazine avait rencontré il y a 5 ans.

Les équipes de "Sept à Huit" l'avait rencontré en septembre 2020. À 8 ans, il voulait qu’on l’appelle Lilie.

Convaincu d’être une fille enfermée dans un corps de garçon. Ses parents l’accompagnaient dans ce changement d’identité.

En ce début janvier 2026, Lilie a bientôt 14 ans. Elle continue son cheminement vers ce changement d’identité.

Tout n’est pas résolu. Son changement à l’état civil lui est toujours refusé.

Ses parents continuent de l’accompagner dans ce changement d’identité.

Lilie est « Le Portrait de la Semaine » d’Audrey Crespo-Mara, dimanche à 19:30 sur TF1 dans "Sept à Huit.