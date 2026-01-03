"20h30 le samedi" à la rencontre des derniers chevaux sauvages ce 3 janvier 2026 sur France 2

Au sommaire de "20:30 le samedi" ce 3 janvier 2026 sur France 2, « Les derniers chevaux sauvages », un document qui suit une expédition humaine et écologique visant à la préservation d'une espèce animale menacée.

Cette semaine, "20h30 le samedi" part en voyage : une aventure de 1 200 kilomètres pour conduire des chevaux de Przewalski depuis la Lozère jusqu'en Espagne.

Sébastien et d’autres passionnés se battent pour sauver cette espèce rare et sauvage apparue à la Préhistoire. Un périple mouvementé et émouvant.

L'objectif est de recréer un site de réensauvagement de plusieurs milliers d'hectares sur lequel des chevaux de Przewalski ont déjà été lâchés en 2023.

Pour la première fois depuis plus de 10 000 ans, de véritables chevaux sauvages ont foulé à nouveau les terres du parc naturel Serranía de Cuenca, dans le centre de l’Espagne entre Madrid et Saragosse.

Un reportage de Nicolas Ducrot, Kevin Noguès et Benoît Sauvage / Francetv Presse.