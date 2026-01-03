recherche
Magazines

"Sept à Huit" dimanche 4 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 3 janvier 2026 231
"Sept à Huit" dimanche 4 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 4 janvier 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

À bord d’un géant des mers, cap sur les Caraïbes

Sept à Huit vous emmène en croisière à bord d'un géant des mers à la fois parc d’attractions et hôtel de luxe.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Qui sera le roi de la galette ?

Sept à Huit a suivi 20 candidats qui s’affrontent pour le titre de champion de France.

Les coulisses du concert évènement de Gims

Un show titanesque et une pléiade de V.I.P., Sept à Huit vous emmène dans les coulisses du concert de Gims.

19:30 Le portrait de la semaine 

Lilie

Les équipes de "Sept à Huit" l'avait rencontré en septembre 2020. À 8 ans, il voulait qu’on l’appelle Lilie. Convaincu d’être une fille enfermée dans un corps de garçon. Ses parents l’accompagnaient dans ce changement d’identité.

En ce début janvier 2026, Lilie a bientôt 14 ans. Elle continue son cheminement vers ce changement d’identité.

Tout n’est pas résolu. Son changement à l’état civil lui est toujours refusé. Ses parents continuent de l’accompagner dans ce changement d’identité.

Dernière modification le samedi, 03 janvier 2026 21:02
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les enfants de la télé&quot; dimanche 4 janvier 2026, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

"Les enfants de la télé" dimanche 4 janvier 2026, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

03 janvier 2026 - 20:44

Sur le même thème...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 4 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 4 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

03 janvier 2026 - 20:39

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 4 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 4 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (v…

03 janvier 2026 - 20:56 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...