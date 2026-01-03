"Sept à Huit" dimanche 4 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 4 janvier 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

À bord d’un géant des mers, cap sur les Caraïbes

Sept à Huit vous emmène en croisière à bord d'un géant des mers à la fois parc d’attractions et hôtel de luxe.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Qui sera le roi de la galette ?

Sept à Huit a suivi 20 candidats qui s’affrontent pour le titre de champion de France.

Les coulisses du concert évènement de Gims

Un show titanesque et une pléiade de V.I.P., Sept à Huit vous emmène dans les coulisses du concert de Gims.

19:30 Le portrait de la semaine

Lilie

Les équipes de "Sept à Huit" l'avait rencontré en septembre 2020. À 8 ans, il voulait qu’on l’appelle Lilie. Convaincu d’être une fille enfermée dans un corps de garçon. Ses parents l’accompagnaient dans ce changement d’identité.

En ce début janvier 2026, Lilie a bientôt 14 ans. Elle continue son cheminement vers ce changement d’identité.

Tout n’est pas résolu. Son changement à l’état civil lui est toujours refusé. Ses parents continuent de l’accompagner dans ce changement d’identité.