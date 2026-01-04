"Grands Reportages" : Sécheresse, inondations : ma maison s'écroule, dimanche 4 janvier 2026 sur TF1

Dimanche 4 janvier 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera le premier épisode de la série documentaire « Sécheresse, inondations : ma maison s'écroule ! » réalisée par Auriane Baudin.

Inondation, sécheresse, tempête, érosion des côtes : 60% des Français sont aujourd’hui confrontés aux risques climatiques. On compte plus de 10 millions de maisons fissurées. Et une maison sur quatre se trouve en zone inondable.

Pendant un an, une équipe de "Grands Reportages" a suivi le combat de ces propriétaires, face aux assurances mais aussi face à l’État pour sauver leur maison. Une série inédite en deux épisodes.

Épisode 1

À 65 ans, Josette, aide-soignante à la retraite n’a plus le droit d’habiter dans sa maison. Elle a été placée sous arrêté de péril à cause des nombreuses fissures qui la fragilisent. Elle vit dans une caravane sans eau courante et a déjà déboursé 65 000 euros pour prouver à son assureur que les fissures sont dues à la sécheresse.

A Limony, des pluies d’une intensité exceptionnelle ont ravagé toute cette commune du Nord-Ardèche. La famille Molina découvre avec stupeur l’ampleur des dégâts dans la maison construite par Hubert, le père, il y a quarante ans. Il va falloir tout reconstruire.

Dans l’Oise, Aurélien et Méra ont trois enfants. Depuis un été très chaud et sec, ils vivent dans une maison pleine de fissures et soutenue par des étais pour éviter qu’elle ne s’ouvre en deux. Après cinq ans de bataille pour être reconnus en catastrophe naturelle, ils doivent se rendre à l’évidence, ils ne seront jamais pris en charge par leur assurance.

Malorie, Tony et leurs deux fils ont subi l’effondrement d’un coteau en Touraine, à Véretz. C’est lors d’une exploration de spéléologie qu’ils vont savoir si la terre continue d’engloutir leur cave et de déséquilibrer la maison dans laquelle ils ne vivent plus depuis huit mois. Ils ne sont pas au bout de leurs surprises et vont être confrontés à un dilemme quant à leur avenir dans cette propriété pour laquelle ils avaient fait tant de sacrifices.

Le second épisode sera diffusé dimanche 11 janvier 2026 à 13:40 sur TF1.