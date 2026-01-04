recherche
Magazines

"Enquête chrono" : L'affaire Odile Touche et des époux Roussel à revoir sur NOVO 19 lundi 5 janvier 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 4 janvier 2026 157
"Enquête chrono" : L'affaire Odile Touche et des époux Roussel à revoir sur NOVO 19 lundi 5 janvier 2026

Lundi 5 janvier 2026 à 21:10, NOVO 19 rediffusera deux numéros de la série documentaire "Enquête chrono" consacrés à l'affaire Odile Touche et celle des époux Roussel.

Dans toutes les enquêtes criminelles, les premières heures sont déterminantes.

Tous les enquêteurs le savent : si une affaire n’est pas résolue en quelques jours, elle demandera des mois, voire des années d’investigations... au risque de ne jamais être élucidée.

Épisode 1  L'affaire Touche : Un meurtrier sous mon toit

Le 25 mai 2007, à Roost-Warendin (Nord), les parents d’Odile Touche s’inquiètent de ne pas avoir de ses nouvelles : elle n’est pas venue récupérer sa fille de 6 ans comme tous les jours. Chez elle, ils découvrent le corps d’Odile portant des traces de coups et de strangulation.

L’enquête s’oriente d’abord vers un cambriolage qui a mal tourné. Mais les policiers se tournent ensuite vers le mari d’Odile, Olivier, dont elle s’était séparée. Mais cet homme sans histoire peut-il être l’assassin ?

Épisode 2  L'affaire Roussel : Double meurtre dans la grange

Le 18 mai 2001, des policiers et des pompiers arrivent dans une propriété de Saint-Jacques-sur-Darnétal, une petite commune située en Normandie. Ils ont été alertés par un riverain qu’une grange était en train de brûler.

Lorsqu’ils arrivent sur place, ils découvrent le cadavre d’un cheval et au fond du bâtiment un corps humain carbonisé allongé sur le dos. Qui est cette victime ? Et comment a-t-elle trouvé la mort ?

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Grands Reportages&quot; dans les coulisses de la justice express, dimanche 4 janvier 2026 sur TF1

"Grands Reportages" dans les coulisses de la justice express, dimanche 4 janvier 2026 sur TF1

04 janvier 2026 - 12:48

Sur le même thème...

&quot;Grands Reportages&quot; dans les coulisses de la justice express, dimanche 4 janvier 2026 sur TF1

"Grands Reportages" dans les coulisses de la justice express, dimanche 4 janvier 2026 sur TF1

04 janvier 2026 - 12:48

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 4 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 4 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (v…

03 janvier 2026 - 20:56 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...