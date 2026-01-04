recherche
"90' Enquêtes" : Dérapages interdits pour les délinquants de Clermont-Ferrand, mardi 6 janvier 2026 sur TMC

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 4 janvier 2026 166
 Mardi 6 janvier 2026 à 21:25, TMC rediffusera le numéro du magazine "90' Enquêtes" en immersion avec la Police de Clermont-Ferrand face aux dérapages des délinquants.

Au pied des volcans d'Auvergne, c'est une ville qui elle, est loin d'être endormie : Clermont-Ferrand. Depuis quelques années, grâce à de nombreux travaux, la ville s'est embellie et attire de plus en plus d'habitants. Cependant, elle attire également de nombreux malfrats...

Les affaires liées aux stupéfiants ont bondi de 25% en 2024, quant aux rixes et agressions, elles ont augmenté de 28% entre 2022 et 2023. Une situation intolérable pour les 600 agents de la police nationale qui doivent faire face à des situations parfois surréalistes.

Parmi eux, les équipes de "90' Enquêtes" ont suivi Célia : joueuse amateure de football. C'est la seule femme de la brigade anti-criminalité et elle n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds.

Puis découvrez le quotidien d'Olivier, 52 ans, policier à la brigade de la sécurité routière. Sur les routes de l'agglomération clermontoise est recensé près d'un accident grave par jour et les jeunes sont malheureusement souvent impliqués.

Dernière modification le dimanche, 04 janvier 2026 13:45
