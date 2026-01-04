"90' Enquêtes" : Dérapages interdits pour les délinquants de Clermont-Ferrand, mardi 6 janvier 2026 sur TMC

Mardi 6 janvier 2026 à 21:25, TMC rediffusera le numéro du magazine "90' Enquêtes" en immersion avec la Police de Clermont-Ferrand face aux dérapages des délinquants.

Au pied des volcans d'Auvergne, c'est une ville qui elle, est loin d'être endormie : Clermont-Ferrand. Depuis quelques années, grâce à de nombreux travaux, la ville s'est embellie et attire de plus en plus d'habitants. Cependant, elle attire également de nombreux malfrats...

Les affaires liées aux stupéfiants ont bondi de 25% en 2024, quant aux rixes et agressions, elles ont augmenté de 28% entre 2022 et 2023. Une situation intolérable pour les 600 agents de la police nationale qui doivent faire face à des situations parfois surréalistes.

Parmi eux, les équipes de "90' Enquêtes" ont suivi Célia : joueuse amateure de football. C'est la seule femme de la brigade anti-criminalité et elle n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds.

Puis découvrez le quotidien d'Olivier, 52 ans, policier à la brigade de la sécurité routière. Sur les routes de l'agglomération clermontoise est recensé près d'un accident grave par jour et les jeunes sont malheureusement souvent impliqués.