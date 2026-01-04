recherche
"Non élucidé" : L'affaire Christiane Commeau à revoir sur T18 mardi 6 janvier 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 4 janvier 2026 179
Mardi 6 janvier 2025 à 20:55, T18 vous proposera de revoir le numéro du magazine "Non élucidé" qui revient sur l'affaire Christiane Commeau, un cold case de 2004.

Le 22 octobre 2004 à Chassieu, Christiane Commeau, 54 ans, rentre chez elle après avoir fait ses courses. Elle dépose ses sacs dans sa cuisine puis redescend au parking de sa résidence pour garer sa voiture.

À partir de cet instant, elle disparaît complètement et, malgré les intenses recherches qui sont lancées, rien ne permet de retrouver sa trace. La femme semble s’être volatilisée.

Ce n'est que quatre mois plus tard, le 18 février 2005, que son corps est découvert dans un bois à Niévroz (Ain). Les expertises révèlent une violence extrême. Elle aurait été victime de sévices et a été tuée de deux balles dans la tête.

Après des années d'investigations infructueuses, l'enquête avait été clôturée par un non-lieu en 2015.

En 2022, l'affaire a été relancée et transférée au pôle des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE) du tribunal judiciaire de Nanterre. Ce transfert permet à des magistrats spécialisés d'utiliser de nouvelles techniques d'enquête ou de réexaminer des pistes précédemment écartées.

Dernière modification le dimanche, 04 janvier 2026 14:10
Publié dans Magazines, Documentaires, Mardi
