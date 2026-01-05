recherche
"Ça commence aujourd'hui" lundi 5 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL
Publié lundi 5 janvier 2026
Ce lundi 5 janvier 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Esclavage, punitions : elles ont grandi dans une secte

Elles n’ont pas grandi comme les autres. Derrière les murs d’une communauté fermée, l’enfance ressemblait à une prison. Obéir, se taire, subir. Sous couvert de croyances, des règles implacables, des punitions. Une vie contrôlée, jusque dans les moindres gestes. Aujourd’hui, elles brisent le silence. Elles racontent l’emprise, la peur, et le long chemin pour se reconstruire.

15:05 Une adoption et des liens si compliqués

Maïa, Laura, et Camélia ont été victimes de « Revenge Porn ». Des photos ou des vidéos intimes d’elles ont été dévoilées à leur insu et diffusées massivement sur les réseaux sociaux. Les conséquences de cette intimité volée sont dramatiques et peuvent plonger les victimes dans une profonde détresse.

