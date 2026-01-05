"Des racines et des ailes" dans les Alpes françaises, mercredi 7 janvier 2026 sur France 3

Pour ce nouveau numéro du magazine "Des racines & des ailes", nous partirons à la découverte des Alpes françaises, du parc régional du Verdon jusqu’au massif des Écrins, dominé par le sommet emblématique de la Meije, à 4 000 mètres d’altitude.

Une heure trente de raquettes en hiver est nécessaire pour accéder au village de Dormillouse, au cœur du parc national des Écrins. Pas de réseau électrique, pas de route, et pourtant Claude et Stéphanie ont choisi de s’y installer à l’année et de restaurer la ferme familiale. Aujourd’hui, ils se battent pour faire revivre le village.

Les villages perchés de l’Oisans sont longtemps restés inaccessibles. Ils sont aujourd’hui le terrain de jeu de Jean-Pierre Noisillier. Photographe, il nous fera découvrir cette terre de contrastes aux vallées abruptes où les habitants ont appris à se serrer les coudes pour survivre.

Dans le Valgaudemar, à Saint-Firmin, Marie-Laure et Julien Laurent ont relancé la dernière industrie du village : une filature. Ils ont réussi leur pari : produire une laine 100 % locale.

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, des passionnés se battent pour redonner vie au village du Poil, un hameau abandonné depuis presque un siècle. Chaque été, une dizaine de bénévoles viennent y restaurer l’église du village et participer à la récolte de la lavande, transformée ensuite en huile essentielle. Une activité qui contribue au financement des travaux.

Enfin, en Chartreuse, Laurent Chardon, artisan-charpentier, perpétue un savoir-faire depuis six générations. Amoureux de la belle charpente, son entreprise s’est imposée comme une référence dans la restauration du patrimoine alpin.

Un documentaire réalisé par Anne-Laure Cahen.