"La grande librairie" mercredi 7 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 7 janvier 2026 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Les invités de l'émission du mercredi 7 janvier 2026 :



Pierre Lemaitre pour son livre « Les Belles Promesses » (Calmann-Levy)

Paris est transformé par des travaux titanesques, le cœur d’un homme est écartelé, le monde rural menacé, des femmes sortent de l’oubli et les membres de la famille Pelletier, toujours plus proches de nous, marchent inexorablement vers leur destin. Au terme d’un effroyable dilemme moral, ce sera l’effondrement ou l’apothéose. Après l’immense succès du « Grand Monde », du « Silence et la Colère », et d’« Un avenir radieux », Pierre Lemaitre clôt avec « Les Belles Promesses » sa plongée mouvementée et jubilatoire dans les Trente Glorieuses.

Marie-Hélène Lafon pour son livre « Hors champ » (Buchet -Chastel)

Gilles est le fils, celui qui devra tenir la ferme. Claire, la sœur qui n'est pas concernée par cette décision, prend la tangente au fil des années grâce aux études. Ce roman traverse cinquante années. Dix tableaux, dix morceaux de temps, détachés, choisis ; le lecteur y pénètre tantôt avec elle, Claire, tantôt avec lui, Gilles. L'auteure fait alterner ces points de vue, toujours à la troisième personne, en flux de conscience.

Alix de Saint-André pour son livre « Cadre noir » (Gallimard)

En 1972, au sommet de sa gloire, le colonel Jean de Saint-André, écuyer en chef du Cadre noir de Saumur, est renvoyé du jour au lendemain sans explication. Que s’est-il passé ? Sous la forme d’un journal enlevé et vivant, Alix mène l’enquête, explore son courrier, ses archives personnelles, la presse régionale, rencontre les protagonistes… Plongée dans les années Pompidou, elle fait de drôles de découvertes.

Benjamin Dierstein pour son livre « 14 juillet » (Flammarion)

Le troisième tome d’une saga historique entre satire politique, roman noir et tragédie mondaine, dont les personnages secondaires ont pour nom François Mitterrand, Christian Prouteau, Paul Barril, Charles Pasqua, Gaston Defferre, Jean-Marie Le Pen, Alain Orsoni, Carlos et Jacques Vergès.

Antoine Compagnon pour son livre « 1966, année mirifique » (Gallimard)

Sommet des Trente Glorieuses, arrivée des enfants du baby-boom à l’âge adulte, début d’une révolution accélérée des mœurs et entrée dans la société d’abondance, 1966 a été une année tournant sur de nombreux fronts - démographique, économique, politique, social et culturel. C’est à restituer le tissu de ses jours que s’attache cette enquête profondément novatrice où se croisent, entre marée structuraliste et Nouvelle Vague, Georges Perec, Michel Foucault, le briquet jetable, André Malraux, les livres de poche, la microcassette Philips, ainsi que Marguerite Duras, Aragon, Jean-Luc Godard, Roland Barthes et bien d’autres.