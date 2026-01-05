"Enquêtes criminelles" : Qui a tué la belle-sœur de l’influenceuse Magali Berdah ? mercredi 7 janvier 2026 sur W9 (vidéo)

Mercredi 7 janvier 2026 à 21:25 sur W9, Nathalie Renoux vous proposera de revoir le numéro du magazine "Enquêtes criminelles" qui revient sur le meurtre de la belle-sœur de l’influenceuse Magali Berdah.

Un double crime sanglant, un suspect que tout semble accuser et un procès qui n’aura peut-être jamais lieu. Cela parait inconcevable, et pourtant, c'est l’éventualité à laquelle se préparent Mélissa, Kim et Julie, les trois filles de Karine Teboul. Cette maman solo de 50 ans et son compagnon Frédéric, 46 ans, ont été sauvagement assassinés dans la nuit du 9 au 10 octobre 2021 au domicile de ce dernier à Allauch, une petite commune des environs de Marseille (Bouches-du-Rhône).

« Bonne nuit, je t’aime, je t’envoie un message demain matin ». Après ce SMS envoyé à l’une de ses filles, Karine ne donnera plus aucun signe de vie. Inquiète, l’aînée de la fratrie se rend à l’adresse où la mère de famille passe tous ses week-ends. Dès qu’elle franchit le seuil de l’appartement, la jeune femme découvre les corps meurtris du couple, grossièrement dissimulés sous un drap. Sidérée, Julie ressort et crie à l’aide. Deux voisins viennent à son secours. L’un d’eux, Alexis M., se montre très prévenant à l’égard de la jeune femme traumatisée. Impossible alors d’imaginer que l’homme en train de la réconforter pourrait en réalité être le meurtrier.

Seulement, aiguillés par un résident de l’immeuble, les enquêteurs soupçonnent rapidement Alexis M., le voisin. Mais le suspect, qui nie les faits et invoque une abolition du discernement, sort rapidement de prison et doit se plier à un simple suivi psychiatrique. Un scandale pour la famille de Karine Teboul : ses trois filles, ses frères Ludovic et Stéphane ainsi que sa belle-sœur Magali Berdah, la célèbre agente d’influenceurs.

Tous les six prennent la parole dans "Enquêtes criminelles" pour réclamer justice et dénoncer ce qu’ils estiment être un dysfonctionnement du système judiciaire.

À la suite, "Enquêtes criminelles" s’intéressera au meurtre insensé de Kévin Sellier, 19 ans, retrouvé violemment poignardé, ses dents brisées et son corps brûlé en mai 2012 dans l’Ariège. L’une de ses amies passe vite aux aveux : Cindy Pereira, 20 ans. Mais pour les gendarmes, un détail ne colle pas. Comment cette frêle jeune femme, qui mesure à peine 1 mètre 55, a-t-elle pu asséner seule autant de coups à Kévin qui, lui, mesurait 1 mètre 90 ? Protège-t-elle un complice ?

Extrait vidéo

« Ils sont en colère contre l’administration judiciaire ». Mis en examen, le meurtrier présumé de la belle-sœur de Magali Berdah a déposé plainte contre la famille de la victime pour avoir diffusé son visage sur les réseaux sociaux.