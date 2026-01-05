recherche
"28 minutes" lundi 5 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Par Jean-Marc VERDREL
Publié lundi 5 janvier 2026
"28 minutes" lundi 5 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 5 janvier 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce lundi 5 janvier 2026 : 

Alex Lutz : un deuil transformé en dialogue drôle et émouvant

Lauréat de deux Molières et d'un César du meilleur comédien, Alex Lutz revient sur scène avec son dernier spectacle, "Sexe, grog et rocking chair".

À travers un hommage à son père décédé, le comédien, metteur en scène et humoriste cherche à réconcilier sa génération avec celle de cet homme disparu en 2022. Accompagné de son cheval et du guitariste Vincent Blanchard, Alex Lutz livre un show entre humour et émotion, visible au Cirque d'hiver à Paris.

Il est ce soir l'invité du 28 minutes.

Venezuela : Trump et la doctrine "Donroe", nouvel impérialisme américain ?

Dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier 2026, les États-Unis ont mené une vaste opération militaire à Caracas, capitale du Venezuela, visant à enlever le président Nicolás Maduro et sa femme, ainsi qu’à changer le pouvoir en place. Incarcéré dans une prison de New York, le chef d'État vénézuélien comparaît devant un juge américain, ce lundi 5 janvier, pour "conspiration narcoterroriste".

Les réactions internationales sont contrastées devant l’enlèvement de Nicolás Maduro. Cuba, la Colombie ainsi que le Groenland sont maintenant dans le viseur des États-Unis, a annoncé Donald Trump. Avec ce nouveau coup de force, il applique sa doctrine "Donroe" déclarant que "la domination américaine dans l’hémisphère occidental ne sera plus jamais remise en question".

Xavier Mauduit revient sur les origines de la lutte contre l'alcoolisme en France à la fin du XIXe siècle alors que le "dry january" (janvier sans alcool) vient de débuter.

Marie Bonnisseau s'intéresse aux lézards jouant à pierre-feuille-ciseau pour décider de leurs conquêtes amoureuses grâce aux différentes couleurs de leur cou.

Dernière modification le lundi, 05 janvier 2026 16:16
Publié dans Magazines
Suivez nous...