"Stade 2, la quotidienne", un nouveau rendez-vous du lundi au samedi sur France 3 avec Fabien Lévêque

Ce lundi 5 janvier 2026, le magazine "Tout le Sport " devient "Stade 2, la quotidienne", un rendez-vous sportif diffusé du lundi au samedi à 19:55 sur France 3.

Cette nouvelle émission "Stade 2, la quotidienne" proposera un traitement éditorial élargi, au-delà du seul résultat sportif : histoires humaines, enjeux sociétaux, innovations, culture sport, inclusion, environnement… Un regard moderne et ouvert sur le sport d'aujourd'hui.

Présenté par Fabien Lévêque du lundi au jeudi et par Marie Mamère ou Claire Vocquier-Ficot les vendredi et samedi, ce rendez-vous s’inscrit dans un nouveau décor issu de l’univers visuel de Stade 2, prolongeant l’esprit et l’énergie du magazine du dimanche.

Le Mag Ligue 1 sera toujours diffusé du lundi au vendredi à la suite de Stade 2 La Quotidienne : dernières actualités de la Ligue 1, résultats, informations sur les clubs et joueurs du championnat de France de football.