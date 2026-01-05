recherche
Magazines

"C ce soir" lundi 5 janvier 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 5 janvier 2026 299
"C ce soir" lundi 5 janvier 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 5 janvier 2026 à 22:35 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 5 janvier 2026 :

Trump  Le nouveau colonialisme ?

Le coup de force de Donald Trump au Vénézuela et ses conséquences, 3 jours après l’arrestation spectaculaire du président Nicolas Maduro

Après la sidération, vient le temps du débat : Faut-il avant tout se « réjouir » de l’arrestation d’un dictateur ou s’indigner de l’attaque d’un État souverain en dehors de tout cadre légal ?

Nouveau colonialisme inquiétant ou simple défense des intérêts américains ?

Pour en débattre en plateau, Karim Rissouli reçoit :

Alexandra Schwartzbrod, journaliste, directrice adjointe de la rédaction de Libération, ancienne correspondante à Jérusalem (2000-2003).

Vicente Ulive-Schnell, écrivain.

Yoletty Bracho, enseignante-chercheuse en sciences politiques à l'université d'Avignon.

Max-Erwann Gastineau, essayiste.

Florian Louis, historien des relations internationales, membre de la rédaction de la revue Le Grand Continent.

Dernière modification le lundi, 05 janvier 2026 22:04
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 6 janvier 2026, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 6 janvier 2026, les invités de Bruce Toussaint

05 janvier 2026 - 22:06

Sur le même thème...

&quot;Stade 2, la quotidienne&quot;, un nouveau rendez-vous du lundi au samedi sur France 3 avec Fabien Lévêque

"Stade 2, la quotidienne", un nouveau rendez-vous du lundi au samedi sur France 3 avec Fabien Lévêque

05 janvier 2026 - 16:33

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 7 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 7 janvier 2026, les invités reçus par A…

05 janvier 2026 - 13:58 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...