"C ce soir" lundi 5 janvier 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 5 janvier 2026 à 22:35 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 5 janvier 2026 :

Trump • Le nouveau colonialisme ?

Le coup de force de Donald Trump au Vénézuela et ses conséquences, 3 jours après l’arrestation spectaculaire du président Nicolas Maduro…

Après la sidération, vient le temps du débat : Faut-il avant tout se « réjouir » de l’arrestation d’un dictateur ou s’indigner de l’attaque d’un État souverain en dehors de tout cadre légal ?

Nouveau colonialisme inquiétant ou simple défense des intérêts américains ?

Pour en débattre en plateau, Karim Rissouli reçoit :

Alexandra Schwartzbrod, journaliste, directrice adjointe de la rédaction de Libération, ancienne correspondante à Jérusalem (2000-2003).

Vicente Ulive-Schnell, écrivain.

Yoletty Bracho, enseignante-chercheuse en sciences politiques à l'université d'Avignon.

Max-Erwann Gastineau, essayiste.

Florian Louis, historien des relations internationales, membre de la rédaction de la revue Le Grand Continent.