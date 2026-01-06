recherche
"Ça commence aujourd'hui" mardi 6 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mardi 6 janvier 2026
Ce mardi 6 janvier 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Accouchement, lune de miel, grossesse : c'est au pire moment qu'il a été infidèle

France 2 n'a pas présenté le contenu de ce numéro.

15:05 Secrets de famille : on leur a menti toute leur vie !

Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui", deux invitées bouleversantes qui viennent livrer un témoignage fort, celui d’une révélation tardive, mais essentielle : celle de leur véritable identité.

Ces femmes courageuses ont attendu plus de cinquante ans pour enfin être elles-mêmes, aux yeux du monde comme à leurs propres yeux.

Didier, devenu Vanessa à l'âge de 50 ans, a longtemps vécu dans le déni d'une vérité qu’il portait pourtant en lui depuis l’enfance. À seulement 10 ans, il ressentait déjà ce profond décalage, cette certitude intime de ne pas être né dans le bon corps. Malgré un mariage heureux, la naissance de deux enfants et une vie de famille stable, Vanessa a dû cacher ce secret trop lourd à porter. Ce n’est qu’en 2020 qu’elle trouve la force d’assumer pleinement son identité. Ce coming out tardif marque pour elle le début d'une nouvelle existence, faite de liberté, de vérité et de renaissance. Une vie où elle peut enfin être pleinement elle-même.

De son côté, Patrick, malgré trois mariages, deux enfants et une existence apparemment bien remplie, ressent un mal-être profond, persistant et insidieux qui se fait chaque jour plus envahissant. Pendant 57 ans, il tente de la taire, de la contenir. Mais un jour, il ne peut plus faire semblant. Il prend alors la décision de changer de vie, de corps, et surtout de devenir celle qu’il a toujours été au fond de lui : Patricia. Cette transformation radicale marque alors une véritable rupture avec son passé et l'ouverture vers un avenir plus apaisé. Ce fut, pour elle aussi, le premier jour du reste de sa vie.

À travers leurs parcours sincères, Vanessa et Patricia incarnent le courage d’être soi, même lorsque cela implique de tout remettre en question. Leur témoignage est une ode à la résilience et à la liberté, quel que soit l’âge.

Suivez nous...