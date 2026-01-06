"Envoyé Spécial" jeudi 8 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magazine

Jeudi 8 janvier 2026 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Sommaire du jeudi 8 janvier 2026 :

Copropriétés : enquête sur les abus des syndics

Environ un tiers des Français ont un syndic de copropriété, cela représente près de 10 millions de logements. Le syndic gère toute la vie d’un immeuble. Il collecte les charges, lance les travaux, paie les prestataires de ménage. Mais dans ce secteur qui brasse des milliards, nombreux sont les clients et les experts qui dénoncent des cas de mauvaise gestion voire de fraudes.

À Nancy, Géraldine et Stéphanie voient leur immeuble se dégrader depuis plus de 6 ans à cause de fuites dans la toiture. Peinture qui s’écaille, champignons, salpêtre, parquet qui s’affaisse, le bâtiment risque d’être mis en péril d’un jour à l’autre par la Mairie. Elles attaquent leurs deux anciens syndics de copropriétés pour inaction.

Dans les Vosges, à Vittel, les habitants vivent depuis un an et demi dans un bâtiment dont les murs sont à nu, sans rambarde aux balcons. Les travaux de rénovation énergétique de la façade se sont arrêtés du jour au lendemain, faute de fonds suffisants. Selon eux, le coupable serait leur ancien syndic de copropriété qui aurait été un peu trop vite en besogne…

En région parisienne, des centaines de copropriétaires accusent leur ancien syndic de détournement de fonds. Des plaintes pour abus de confiance ont été déposées. Dans cette vaste affaire, ce sont plusieurs millions d’euros qui auraient pu être détournés sur plusieurs années.

Envoyé Spécial a également enquêté sur les solutions du secteur. Les “néo-syndics”, qui s’appuient sur les nouvelles technologies, promettent plus de réactivité et de transparence à leurs clients. Qu’en est-il vraiment ? Les journalistes du magazine ont également rencontré des copropriétaires qui ont décidé de devenir syndic bénévole. Pour reprendre le contrôle total des comptes de leur copropriété et de la vie de leur immeuble, ils gèrent désormais eux-mêmes les fonctions de syndic.

Un reportage de Yonathan Van der Voort - MagMax Productions.

Gomme arabique : l’ingrédient invisible qui finance la guerre au Soudan

Présente dans des milliers de produits du quotidien (sodas, confiseries, médicaments, cosmétiques) la gomme arabique, peu connue du grand public, est un ingrédient essentiel de l’industrie mondiale. Elle est produite majoritairement au Soudan, un pays ravagé par la guerre depuis avril 2023.

L'enquête d'Envoyé Spécial montre comment, depuis le début du conflit, la filière de la gomme arabique a été profondément bouleversée : entrepôts pillés, marchandises détournées, routes contrôlées par des groupes armés et contrebande vers les pays voisins. La gomme arabique est devenue une des ressources essentielles pour les belligérants du Soudan.

Au cœur de ce commerce se trouve la France. Les deux plus grandes entreprises mondiales de transformation et d’importation de gomme arabique sont françaises et implantées en Normandie. Elles fournissent les multinationales du monde entier dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la pharmacie et de la cosmétique.

Pendant plusieurs mois, Envoyé Spécial a enquêté au Soudan et sur les routes commerciales de la gomme arabique, jusqu’en France. Ce reportage interroge la responsabilité des acteurs français et internationaux face à un produit discret, consommé partout dans le monde, et qui finance indirectement une des guerres les plus meurtrières de notre époque.

Un reportage de Nicolas Bertrand, Fabien Fougère, Kilian Le Bouquin, Saloum Sané.

Obligation alimentaire : ils refusent de payer pour leurs parents

Des enfants battus, abandonnés, contraints de payer, une fois devenus adultes, la maison de retraite de leurs anciens bourreaux. Vous l’ignorez peut-être, mais en France, l’obligation alimentaire (art 205 du Code civil) impose aux enfants de contribuer aux besoins essentiels de leurs ascendants. C’est souvent lors de l’entrée en Ehpad, quand les pensions de retraite ne couvrent pas les 2 500 à 3 000 euros mensuels réclamés, que

cette règle ancienne ressurgit.

Régis, 54 ans, a été sollicité pour financer les frais d’Ehpad de sa mère qu’il n’a pas revue depuis l’enfance, et qu’il ne parvient même plus à appeler « maman ». L’injonction a ravivé des décennies de blessures : l’abandon maternel, les violences du père, les années passées en foyer.

Il n’existe qu’un moyen d’échapper à l’obligation alimentaire : prouver la défaillance grave du parent. C’est précisément ce que tentent de faire Virginie, Estelle et Mélanie pour ne pas payer pour leur père, disparu de leur vie depuis trente ans après des violences conjugales. Pour constituer leur dossier, elles doivent retrouver anciens jugements, attestations et souvenirs précis de violences et de privations qui ont marqué leur enfance.

Un reportage de Charlotte Boniteau, Florent Bardos, Hélène Renaux et Stéphanie Merlet pour 10.7 Production.