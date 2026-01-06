recherche
"C à vous" mardi 6 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Jean-Marc VERDREL
Publié mardi 6 janvier 2026
Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 6 janvier 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 6 janvier 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Le Groenland prochaine cible de Donald Trump ?

Mikaa Blugeon Mered, enseignant Pôles-Énergies-Climat à l'École de Guerre à Paris.

Nicolas Teillard, journaliste à la rédaction internationale de Radio-France.

L’événement neigeux « sous évalué » par Météo-France

Nicolas Berrod du journal Le Parisien-Aujourd'hui en France.

Louis Bodin, chef du service météo sur RTL & présentateur météo sur TF1.

20:00 C à vous, la suite

Amel Bent, pour le film “Ma frère” en salle ce mercredi. Elle interprétera aussi le titre “Pourquoi tu restes” en live.

Manu Payet, pour son spectacle “Emmanuel 2” qu’il jouera à partir du 15 janvier au Théâtre Édouard VII à Paris.

mardi, 06 janvier 2026
Magazines
