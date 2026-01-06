"28 minutes" mardi 6 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 6 janvier 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mardi 6 janvier 2026 :



Trump veut le pétrole vénézuélien : l’or noir, une obsession américaine ?

Les États-Unis se sont en partie construits sur l’exploitation du pétrole et en ont fait un pilier de leur politique étrangère. L'enlèvement par l’armée américaine du président vénézuelien Nicolás Maduro le 3 janvier en est une nouvelle preuve. Donald Trump a déclaré ensuite : “Nos très grandes compagnies pétrolières américaines vont se rendre sur place, dépenser des milliards de dollars, réparer les infrastructures gravement endommagées (…) et commencer à générer des revenus pour le pays”, ajoutant que les États-Unis “vendront de grandes quantités de pétrole”. Le Venezuela est le pays qui possède la plus grande réserve au monde.

Pour comprendre le rôle de cette énergie fossile dans la politique étrangère américaine, Élisabeth Quin reçoit Marc-Antoine Eyl-Mazzega, spécialiste de la géopolitique de l’énergie et directeur du Centre énergie et climat de l’Ifri.

Contestation en Iran : coup de grâce pour le régime des mollahs ou coup pour rien ?

Le 28 décembre 2025, dans le bazar de Téhéran, en Iran, les bijoutiers et les agents de change sont les premiers à se révolter pour protester contre la dévaluation du rial, la monnaie nationale iranienne face au dollar, qui met en péril leurs activités. Rapidement, le mouvement gagne d’autres commerçants mais aussi les universités. Les revendications d’ordre économique laissent place aux mots d'ordre politique contre le régime des mollahs avec des slogans tels que "Mort au dictateur". Le pouvoir réprime avec violence et fermeté les émeutiers tout en reconnaissant les revendications légitimes liées aux difficultés économiques. Le 4 janvier, le gouvernement a annoncé une aide mensuelle de 10 millions de rials, soit l’équivalent de six euros, par personne pendant quatre mois. L'attitude relativement “conciliante” du régime peut s’expliquer par sa fragilité dans la région après avoir, entre autres, perdu ses plus fidèles alliés, la Syrie de Bachar al-Assad et le Hezbollah, et subi les attaques israéliennes et américaines sur ses installations nucléaires. Donald Trump a par ailleurs menacé de frapper l’Iran en cas de morts civils lors des manifestations.

Xavier Mauduit revient sur les origines de la médecine de ville alors que les médecins libéraux sont en grève.

Marie Bonnisseau s'intéresse au succès grandissant des feux de cheminée virtuels sur YouTube et Netflix.