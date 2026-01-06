recherche
"C ce soir" mardi 6 janvier 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mardi 6 janvier 2026
Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 6 janvier 2026 à 22:50 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 6 janvier 2026 :

Groenland  Trump contre l'Europe

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Cécile Ondoa-Abeng, diplomate.

Gallagher Fenwick, grand reporter.

Catherine Tricot, directrice de la revue Regards.

Richard Werly, éditorialiste du média suisse Blick.

Tore Keller, journaliste politique danois.

Frédéric Encel, géopolitologue.

Dernière modification le mardi, 06 janvier 2026 18:22
Suivez nous...