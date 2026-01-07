"Ça commence aujourd'hui" mercredi 7 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 7 janvier 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

13:55 Achats, alcool, médicaments : elles ont mis leur famille en danger

15:05 Un début de vie cabossé, et à force de volonté, elles ont forgé leur destin !

3 destinés hors du commun sur le plateau de Faustine Bollaert.

Perrine Goulet est députée de la 1ère circonscription de la Nièvre et présidente de la délégation aux droits des enfants à l’Assemblée nationale. Mais avant d'en arriver là, Perrine a grandi en foyer de l'aide sociale à l'enfance après la mort de sa mère à 9 ans, avec son frère de 5 ans. Le foyer où un climat de violence régnait. Aujourd’hui, elle se bat pour améliorer le quotidien de ces enfants.

Ayant une mère défaillante, Kelly est élevée par sa grand-mère jusqu’à son décès, à 11 ans. Puis elle grandit ensuite en familles d’accueil. Un parcours de vie qui lui donne la force et l’envie de réussir. Elle se permet de rêver et crée sa marque de produits pour cheveux frisés... et devient multimillionnaire !

Née sous X, Anne-Sophie a été adoptée à 8 mois par des parents aimants. Elle a longtemps souffert de cette recherche identitaire. Pour elle, devenir comédienne, interpréter des rôles, lui permettait de combler ce vide. Un test ADN lui a permis en 2022 de retrouver sa sœur biologique !