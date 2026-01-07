"Complément d'enquête" sur Elon Musk, le milliardaire qui choisit les présidents, jeudi 8 janvier 2026 sur France 2

Jeudi 8 janvier 2026 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Complément d'enquête" consacré au milliardaire Elon Musk.

Ses milliards ont aidé à faire élire Donald Trump. Son influence lui permettra-t-elle de choisir le prochain président français ? À moins que la justice ne l’en empêche… Car Elon Musk a les gendarmes français aux basques !

En effet, cet été, le Parquet de Paris a ouvert une enquête sur son réseau social X. Dans son viseur ? Des propos négationnistes formulés par son IA, et la possible manipulation de son réseau à des fins politiques.

Pas sûr que l’homme le plus riche de l’histoire de l’humanité soit plus inquiet que cela : il a les moyens de s’offrir de bons avocats, et surtout il excelle dans ces joutes. Pour lui, la justice française cherche à « restreindre la liberté d’expression ». C’est désormais le genre de bagarre qui fait vibrer l’homme qui valait 600 milliards de dollars, selon Forbes !

Après Internet ou les fusées, son nouveau dada c’est le combat politique, à droite toute.

Qu’est devenu Elon Musk ? On connaissait l’entrepreneur le plus cool du monde, qui a rendu sexy les voitures électriques. On se souvient de ses groupies bobos-écolos, qui rêvaient d’acheter ses Tesla. Mais le fan absolu d’Obama a changé de camp. Le jeune génie souriant est désormais en colère, et au service de Donald Trump.

Quels sont les liens réels entre l’homme le plus puissant du monde et le milliardaire ? A-t-il été un bon ministre de « l’Efficacité », chargé de tailler à la serpe dans l’administration américaine ?

De Washington à l’Afrique du Sud, en passant par le Wisconsin où il est accusé d’achats de votes, Complément d’Enquête vous raconte la vraie histoire du nouvel Elon.

Son père et son ami d’enfance livrent à Complément d’enquête ses petits secrets. L’ancien grand chef des caisses de retraite américaines nous confie comment il a été promu puis viré par cet homme qu’il admirait. À Paris, François Hollande et Bruno Le Maire nous racontent les coulisses d’un moment qui les a sidérés : l’arrivée triomphante de l’homme d’affaires à la réouverture de Notre-Dame, toisant les grands de ce monde.

L’entrepreneur devenu influenceur politique a aujourd’hui pour cible l’Europe. Sur tout le continent, son réseau social et ses milliards sont convoités par les mouvements d’extrême droite, dont il est devenu l’idole.

Complément d’enquête sur ce nouveau faiseur de rois. Après la Maison Blanche, l’Élysée ?

Une enquête de Guillaume Couderc, Baptiste Laigle et Marielle Krouk.