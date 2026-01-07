recherche
"Enquête d'action" en immersion sur l'A1 avec les gendarmes de l'autoroute, vendredi 9 janvier 2026 sur W9

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mercredi 7 janvier 2026
Vendredi 9 janvier 2026 à 21:25, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir sur W9 un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" : « Péril sur l’A1 ! Un an avec les gendarmes de l’autoroute ».

Plus de 100 000 véhicules empruntent chaque jour l'autoroute A1 qui relie Paris à Lille. Un record en France et même en Europe ! Basés à 50 kilomètres au nord de la capitale, les 35 gendarmes du peloton de Senlis sont à l’affût. Ils luttent contre le trafic de stupéfiants, les vols sur les aires de service mais surtout les conduites à risque. En 2024, 239 personnes ont perdu la vie sur les autoroutes françaises.

Nicolas, 20 ans d'expérience, intervient sur un accident spectaculaire. Une famille nombreuse vient d'échapper de justesse aux flammes. Le gendarme fait une découverte accablante : le véhicule, entièrement parti en fumée, était en surcharge… et certains passagers, de très jeunes enfants, voyageaient sur les genoux sans aucune protection.

Marina est l’une des rares femmes pilotes de la gendarmerie nationale. Elle traque les « superchauffards » au volant d’une Renault Mégane III RS, un bolide capable d'atteindre 100 km/h en moins de 6 secondes ! Un atout de taille pour courser à 230 km/h un amateur de grande vitesse.

En pleine nuit, Samantha assiste à une scène surréaliste : un camion fait marche arrière sur la bande d'arrêt d'urgence. Le chauffeur a raté sa sortie et recule dangereusement sur plusieurs kilomètres pour rattraper son erreur. Pour stopper le convoi exceptionnel, qui transporte un bateau de 15 mètres, la jeune recrue se lance dans une course-poursuite rocambolesque.

Magazines
Suivez nous...