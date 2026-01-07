recherche
"90' Enquêtes" en immersion avec la Police de la Rochelle, vendredi 9 janvier 2026 sur TMC

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 7 janvier 2026 165
"90' Enquêtes" en immersion avec la Police de la Rochelle, vendredi 9 janvier 2026 sur TMC

Vendredi 9 janvier 2026 à 21:25, TMC vous proposera de revoir un numéro du magazine "90' Enquêtes" : « Police de la Rochelle : opération zéro délinquance ».

Elle fait partie des 5 villes françaises les plus réputées pour leur qualité de vie : La Rochelle et son agglomération de 138 000 habitants attirent de plus en plus d'habitants ces dernières années, séduits par son climat doux et ses plages de sable fin au bord de l'océan Atlantique. 

Alors pas question pour sa police nationale de laisser des délinquants ternir ce beau tableau !

Pendant plusieurs semaines, les équipes de "90' Enquêtes" ont suivi le quotidien des 255 agents de la police nationale : entre les bagarres, les casseurs ou les chauffards, les interventions ne manquent pas.

Ils ont aussi fort à faire avec les voleurs de vélo : avec plus de 450 km de voies cyclables, l'agglomération rochelaise est un paradis pour les amoureux de la petite Reine, mais les infractions sont aussi très courantes.

