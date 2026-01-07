recherche
vendredi 9 janvier 2026 sur T18 avec Stéphane Thebaut

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 7 janvier 2026 130
"M comme Maison" à Fontaine-le-Port & Bourron-Marlotte vendredi 9 janvier 2026 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 9 janvier 2026 à 20:55 sur T18, Stéphane Thebaut vous proposera de découvrir des créateurs hors normes et lieux d'exception à Fontaine-le-Port et Bourron-Marlotte.

Une émission hebdomadaire, animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en général qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

Cette semaine, Cap sur deux villages au charme authentique : Fontaine-le-Port, au bord de la Seine, et Bourron-Marlotte, berceau d'artistes et de nature.

Au programme :

Rencontre avec Eric Schmitt, sculpteur de renom qui crée des pièces mêlant bronze, verre et marbre.

Découverte de Jean-Guillaume Mathiaut, designer-architecte qui transforme le bois fossilisé en mobilier sculptural poétique.

Visite de La Grange Saint Martin, maison d'hôtes où design contemporain et charme rural se conjuguent sur 15 hectares de bois et de prairies.

Immersion dans l'univers de Delphine Ferré, plasticienne qui façonne le Tyvek en dentelles contemporaines (elle appelle ça la « dentello-thérapie »), entre nature et créativité.

Une édition placée sous le signe de l'artisanat, de la création et de la poésie des lieux.

Dernière modification le mercredi, 07 janvier 2026 13:45
Publié dans Magazines, Vendredi
Suivez nous...