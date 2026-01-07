"C dans l'air" mercredi 7 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 7 janvier 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mercredi 7 janvier 2026, Caroline Roux reçoit Patrice Geoffron, professeur d'économie à Paris Dauphine, spécialiste de l’énergie, directeur du centre de géopolitique de l’énergie.

Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

Nicolas Berrod, journaliste, chef adjoint du service santé et sciences au Parisien - Aujourd’hui en France.

Chloé Nabédian, journaliste spécialiste des questions climatiques, vice-présidente de la Fondation pour la nature et l’homme.

Gilles Dansart, journaliste et directeur du site d’informations Mobilettres, spécialiste des mobilités.

Agnès Ricard-Hibon, porte-parole de Samu Urgences de France, médecin urgentiste dans un Samu francilien.

Le thème de l'émission :

La neige a fait son retour ce mercredi sur une grande partie du pays, provoquant d’importantes perturbations. Trente-huit départements étaient placés ce matin en vigilance orange « neige-verglas » par Météo-France, sur un large axe allant du Poitou-Charentes à la frontière belge, en passant par le Centre-Val de Loire et l’Île-de-France. Routes glissantes, accidents en chaîne, transports scolaires et en commun à l’arrêt, vols annulés, trafic ferroviaire perturbé : les flocons ont largement paralysé l’Hexagone, tout comme le froid.

Depuis une dizaine de jours, les plans Grand Froid sont activés dans près de quarante départements. Dans ce contexte de températures glaciales, le débat sur la réquisition des logements vacants est relancé, alors qu’une tempête est attendue dans la nuit de jeudi à vendredi dans le nord de la France.

La gestion de l’épisode neigeux suscite également la polémique. Le verglas et les fortes chutes de neige ont causé la mort d’au moins cinq personnes sur les routes depuis lundi et entraîné une « grande pagaille » en Île-de-France, avec près de 1 000 kilomètres d’embouteillages cumulés et de nombreuses lignes de bus interrompues. Interrogé, le ministre des Transports a mis en cause Météo-France, estimant que l’établissement avait « un peu sous-estimé » l’ampleur de l’événement. « Seuls 3 centimètres de neige étaient attendus à Paris », a-t-il affirmé, alors que « 8 centimètres sont tombés en petite couronne et intramuros ».

Pointé du doigt, Météo-France a rapidement réagi, rappelant que « l’épisode neigeux du lundi 5 janvier avait été annoncé dès samedi » et que son intensité avait été affinée progressivement, en raison de la complexité de ce type de prévisions. De son côté, le secrétaire général du syndicat Force ouvrière à Météo-France, Sébastien Delecray, reconnaît une légère sous-évaluation, tout en évoquant « une part de mauvaise foi » de la part du ministre. « Il a retenu la fourchette basse des prévisions et la fourchette haute des relevés ». Le représentant du personnel a également précisé que, malgré la baisse des effectifs et une automatisation accrue, les bulletins de vigilance sont écrits par des prévisionnistes bien humains.

Cette controverse relance la question des moyens alloués à Météo-France. Un rapport sénatorial publié en 2021 pointait déjà une baisse continue des crédits et des effectifs : 600 postes supprimés en dix ans et une subvention de l’État en recul de 20 %. « Le nombre d’emplois a été réduit d’un quart et celui des antennes territoriales des deux tiers », alertait alors le sénateur Vincent Capo-Canellas.

Parallèlement, le système de santé est lui aussi sous tension. L’épisode neigeux, combiné à la grève des médecins généralistes depuis lundi et aux épidémies hivernales, entraîne un afflux de patients aux urgences. Le plan blanc a été déclenché dans de nombreux établissements hospitaliers.

