"28 minutes" mercredi 7 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 7 janvier 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mercredi 7 janvier 2026 :



Mineurs étrangers arrivés en France : des super-héros

"Tout va bien" : c’est le message que ces mineurs non accompagnés délivrent à leur famille après leur arrivée en France. Trois mots, d’une grande pudeur, qui sont aussi le titre du long métrage documentaire de Thomas Ellis, journaliste et cofondateur de l’agence Babel. Sa caméra s’est posée à Marseille pour suivre le parcours de cinq adolescents venus de Guinée, de Côte d’Ivoire ou d’Algérie. Le film dévoile leur quotidien et leurs espoirs dans une société qui peine à les comprendre.

À l’occasion de la sortie du film en salles mercredi 7 janvier, Élisabeth Quin reçoit Thomas Ellis et Junior Tano, l’un des protagonistes du documentaire.

Ukraine, Groenland : les Américains, alliés ou adversaires des Européens ?

Mardi 6 janvier, les 35 pays membres de la coalition des volontaires — qui regroupe la quasi-totalité des pays européens, des partenaires comme le Canada, ainsi que les dirigeants de l’Otan et de l’Union européenne — se sont réunis à Paris avec un objectif : acter des garanties de sécurité pour l’Ukraine dans le cadre d’un potentiel cessez-le-feu avec la Russie. Les négociateurs américains, Steve Witkoff et Jared Kushner, étaient, eux aussi, présents, ainsi que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. La coalition a annoncé, en cas de cessez-le-feu, le déploiement d’une “force multinationale pour l’Ukraine”, ainsi qu’un “mécanisme de surveillance du cessez-le-feu, sous leadership américain”. Mais après l'enlèvement du président vénézuélien par les États-Unis, et les déclarations répétées de Donald Trump concernant la souveraineté du Groenland, les pays européens peuvent-ils encore faire confiance aux États-Unis pour garantir la sécurité sur le Vieux Continent ?

Un air glacial venu de l’Arctique souffle sur la France : l’occasion pour Xavier Mauduit de nous parler de Wilson Bentley, un Américain ayant réussi l’exploit de photographier un flocon de neige avec une grande précision en 1885.

Marie Bonnisseau s’intéresse aux "Smart Bricks", des briques technologiques lancées par Lego.