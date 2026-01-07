recherche
"Les maternelles XXL" jeudi 8 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mercredi 7 janvier 2026
Jeudi 8 janvier 2026 à 09:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 5. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Au sommaire jeudi 8 janvier 2026 :

  • Ma vie de maman à la ferme

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • Comment préparer la chambre de bébé ?
  • Au secours, mon enfant fait pipi au lit !
  • Négocier avec son ado : Un ancien du RAID à la rescousse
  • Des cours d’empathie à l’école
  • Au secours, mon ado est obsédé par le sport !
  • Attention, influenceuses très dangereuses !
  • Un homme, un acteur et un papa en or
  • Les tables de multiplication, quel bonheur !
