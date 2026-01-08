recherche
Magazines

"Ça commence aujourd'hui" jeudi 8 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 8 janvier 2026 167
"Ça commence aujourd'hui" jeudi 8 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 8 janvier 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Amour, emprise, harcèlement : c'est au travail que le piège s'est refermé sur elles

Dans le monde du travail, de nombreuses femmes sont confrontées à la violence et à la toxicité de certaines relations professionnelles. Si les bureaux ou ateliers semblent parfois ordinaires, ils peuvent être le théâtre de harcèlement, d'emprise ou d'abus restés cachés aux yeux de tous.

À travers les parcours d'Éloïse, Solenne et Marjolaine, on comprend le prix du silence, la difficulté à briser l'isolement et la lente reconstruction après de telles épreuves.

Éloïse a vécu trois ans sous l'emprise de son patron, une relation mêlant manipulation, menaces, violences psychologiques, physiques et sexuelles. Isolée et rejetée, elle est licenciée lorsque la vérité éclate et se retrouve seule, sans travail ni soutien. Malgré une plainte restée sans suite, elle tente de se reconstruire, aidée par quelques proches et sa psychologue.

15:05 Suicide : comment la vie les a retenus au dernier moment ?

Faustine Bollaert reçoit des invités qui ont été retenus par la vie alors qu’ils envisageaient de mettre fin à leurs jours. Chloé, Jessy et Bertrand ont accepté de témoigner pour lever le lourd tabou autour du suicide.

Jessy a commencé à traverser une période sombre à partir de 2016 : endettement, dépression, divorce, alcool. Le 31 août 2024, il a atteint un point de non-retour. Une bouteille à la main, Jessy s’est rendu sur les rails d’un passage à niveau pour en finir. Là, il a envoyé ce qu’il pensait être son dernier message à son frère : “Merci pour tout”.

À 19 ans, alors que son plus grand rêve était de devenir mère, on annonce à Chloé qu’elle souffre d'infertilité. Par la suite, elle est anéantie par une rupture et la perte d’un être cher, jusqu’à sombrer dans une profonde dépression et avoir des idées suicidaires. Mais alors qu’elle s’apprêtait à passer à l’acte, elle eut le sentiment qu’elle devait faire un test de grossesse…

En début d’année, suite à des problèmes financiers et à la perte de son chien, Bertrand n’envisageait plus un avenir heureux. Alors qu’il avait tout préparé pour mettre fin à ses jours, Rayane, son voisin ange gardien, l’empêcha d’aller au bout de son acte.

Dernière modification le jeudi, 08 janvier 2026 09:02
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La meilleure boulangerie de France&quot; jeudi 8 janvier 2026, voici les boulangeries en compétition sur M6

"La meilleure boulangerie de France" jeudi 8 janvier 2026, voici les boulangeries en compétition sur M6

08 janvier 2026 - 09:05

Sur le même thème...

&quot;Les maternelles XXL&quot; jeudi 8 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

"Les maternelles XXL" jeudi 8 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

07 janvier 2026 - 20:40

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 8 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 8 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magazi…

06 janvier 2026 - 11:20 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...