"Ça commence aujourd'hui" jeudi 8 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 8 janvier 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Amour, emprise, harcèlement : c'est au travail que le piège s'est refermé sur elles

Dans le monde du travail, de nombreuses femmes sont confrontées à la violence et à la toxicité de certaines relations professionnelles. Si les bureaux ou ateliers semblent parfois ordinaires, ils peuvent être le théâtre de harcèlement, d'emprise ou d'abus restés cachés aux yeux de tous.

À travers les parcours d'Éloïse, Solenne et Marjolaine, on comprend le prix du silence, la difficulté à briser l'isolement et la lente reconstruction après de telles épreuves.

Éloïse a vécu trois ans sous l'emprise de son patron, une relation mêlant manipulation, menaces, violences psychologiques, physiques et sexuelles. Isolée et rejetée, elle est licenciée lorsque la vérité éclate et se retrouve seule, sans travail ni soutien. Malgré une plainte restée sans suite, elle tente de se reconstruire, aidée par quelques proches et sa psychologue.

15:05 Suicide : comment la vie les a retenus au dernier moment ?

Faustine Bollaert reçoit des invités qui ont été retenus par la vie alors qu’ils envisageaient de mettre fin à leurs jours. Chloé, Jessy et Bertrand ont accepté de témoigner pour lever le lourd tabou autour du suicide.

Jessy a commencé à traverser une période sombre à partir de 2016 : endettement, dépression, divorce, alcool. Le 31 août 2024, il a atteint un point de non-retour. Une bouteille à la main, Jessy s’est rendu sur les rails d’un passage à niveau pour en finir. Là, il a envoyé ce qu’il pensait être son dernier message à son frère : “Merci pour tout”.

À 19 ans, alors que son plus grand rêve était de devenir mère, on annonce à Chloé qu’elle souffre d'infertilité. Par la suite, elle est anéantie par une rupture et la perte d’un être cher, jusqu’à sombrer dans une profonde dépression et avoir des idées suicidaires. Mais alors qu’elle s’apprêtait à passer à l’acte, elle eut le sentiment qu’elle devait faire un test de grossesse…

En début d’année, suite à des problèmes financiers et à la perte de son chien, Bertrand n’envisageait plus un avenir heureux. Alors qu’il avait tout préparé pour mettre fin à ses jours, Rayane, son voisin ange gardien, l’empêcha d’aller au bout de son acte.