"Chroniques criminelles" : Monique Olivier, dans la tête de la femme de Fourniret, samedi 10 janvier 2026 sur TFX (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 8 janvier 2026 129
Samedi 10 janvier 2026 à 21:10, TFX vous proposera de revoir un numéro du magazine "Chroniques criminelles" : « Monique Olivier : dans la tête de la femme de Fourniret / Amnésique et meurtrier ? ».

C’est peut-être la dernière chance de connaitre toute la vérité sur les crimes de Michel Fourniret…

Le 27 novembre 2023, Monique Olivier, l’épouse de l’Ogre des Ardennes, comparaissait devant la cour d’Assises des Hauts-de-Seine, pour complicité dans l’enlèvement d’Estelle Mouzin et le meurtre de deux autres jeunes filles.

Cette fois-ci, elle était seule dans le box. Car son terrible mari est mort en prison le 10 mai 2021. Et face à elle, les familles des victimes attendent des réponses…

Pendant plus de 20 ans, elle a couvert Michel Fourniret. Elle a même participé directement à certains enlèvements. Mais était-elle, comme elle le prétend, une épouse soumise et terrifiée… Ou au contraire, sa complice consentante dans la perversité ?

Quels sont les secrets de Monique Olivier ?

La réponse dans ce portrait exceptionnel de "Chroniques Criminelles", raconté par Jacques Pradel.

Principaux intervenants :

  • Richard Delgenes : avocat de Monique Olivier
  • Didier Seban : avocat de la famille Mouzin
  • Alain Behr : avocat de la famille d’Isabelle Laville
  • Gérard Chemla : avocat de la famille de Mananya Thumpong
  • Brice Longhini : beau-père de Mananya Thumpong
  • Cédric Visart de Bocarmé : procureur du Roi au Tribunal de Namur (Belgique)
  • Francis Nachbar : procureur de de la République à Charleville-Mézières (2003-2008)
  • Jean-Luc Ployé : psychologue expert auprès des tribunaux
  • Corinne Lange : journaliste à l'Union-l'Ardennais.

Dernière modification le jeudi, 08 janvier 2026 14:27
Suivez nous...