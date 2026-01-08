"C dans l'air" jeudi 8 janvier 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 8 janvier 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Invité en attente de confirmation par la chaine. Cet article sera réactualisé entre 16:00 et 16:30.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Invités en attente de confirmation par la chaine. Cet article sera réactualisé entre 16:00 et 16:30.

Le thème de l'émission :

Après la mort d’une femme, abattue au volant de sa voiture lors d’une opération de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) à Minneapolis, aux États-Unis, les méthodes de cette police fédérale sont au cœur des débats dans le pays. Donald Trump a défendu le policier, le jugeant en état de « légitime défense ». Ce que ne montrent pas les vidéos, selon des responsables politiques locaux. S’appuyant sur ces images qui circulent sur les réseaux sociaux et dans les médias, le maire de la ville a qualifié de « foutaises » les versions fédérales concernant la fusillade et a enjoint ICE à « foutre le camp ».

« Ils ne sont pas ici pour assurer la sécurité dans cette ville. Ce qu’ils font n’est pas d’assurer la sécurité aux États-Unis. Ce qu’ils font, c’est semer le chaos et la méfiance », a déclaré Jacob Frey.

Depuis la soirée, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées sur les lieux du drame et dans les grandes villes des États-Unis, en hommage à la victime, Renee Nicole Macklin Good, une Américaine de 37 ans, mère de trois enfants, et pour s’élever contre la politique anti-immigration menée par le locataire de la Maison-Blanche depuis son investiture, il y a près d’un an. Des images qui rappellent celles qui ont suivi la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué par un policier blanc le 25 mai 2020, également à Minneapolis, et qui avaient donné une nouvelle ampleur au mouvement Black Lives Matter aux États-Unis.

Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a fait de la lutte contre l’immigration clandestine l’un des axes principaux de sa politique intérieure. Les agents de l’ICE ont été déployés dans de nombreuses villes, majoritairement démocrates — Chicago, Seattle, Minneapolis… — avec des moyens considérables. Une politique qui fracture la société américaine, tout comme les positions défendues par l’administration Trump sur la scène internationale, notamment au Venezuela.

Après l’opération militaire américaine ayant mené à la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro, samedi 3 janvier, Donald Trump a déclaré « être aux commandes » du pays. Washington a également annoncé hier avoir arraisonné deux pétroliers, dont un navire russe, accusés de violer le blocus sur le Venezuela. Une offensive américaine applaudie assez largement dans le camp MAGA. Nos journalistes sont allés à la rencontre de ces électeurs trumpistes, satisfaits par la première année à la Maison-Blanche de leur candidat.

Parallèlement en France, alors que le procès en appel de Marine Le Pen dans l’affaire des assistants parlements européens s’ouvre lundi, le procureur général près la Cour de cassation, Rémy Heitz, a mis en garde ce matin contre une ingérence américaine dans ce procès. Donald Trump y voit une « chasse au sorcière » et s’en prend aux juges. Une pression qui inquiète les magistrats français alors qu’un juge français à la Cour pénale internationale, Nicolas Guillou, a été placé sous sanctions américaines depuis le 20 août dernier pour avoir « autorisé l’émission par la CPI de mandats d’arrêt contre le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, et le ministre de la défense, Yoav Gallant ». Le président du tribunal judiciaire de Paris, Peimane Ghaleh-Marzban, a aussi pris la parole pour dénoncer une « ingérence inacceptable », à la suite de révélations de la presse allemande. Selon le magazine allemand Der Spiegel, l’administration Trump envisagerait de sanctionner les trois magistrats qui ont condamné Marine Le Pen, le 31 mars 2025, à quatre ans de prison dont deux fermes et cinq ans d’inéligibilité pour détournement de fonds publics. L’ambassade des Etats-Unis en France a démenti, ce jeudi matin.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.