"28 minutes" jeudi 8 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 8 janvier 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l'actualité et au débat.

La jardinière qui répare les coraux pour sauver la biodiversité

En octobre 2025, 160 scientifiques ont signé un rapport pour alerter sur un "point de bascule" environnemental en raison du dépérissement des récifs coralliens causé par le réchauffement climatique. Pourtant, 25 % de la biodiversité marine vit dans, sur et autour des récifs du monde. Sandrine Treyvaud, surnommée la “jardinière des coraux”, défend depuis 2017 la survie et la régénération des récifs coralliens à la tête de la branche française de l’association Ocean Quest Global, notamment en formant des “jardiniers du corail”.

Mercosur : l’agriculture française a-t-elle tout à perdre avec la signature de cet accord ?

Un cortège de tracteurs de la Coordination rurale est entré dans Paris ce jeudi 8 janvier et a rejoint la tour Eiffel via la place de l’Étoile, malgré une interdiction préfectorale. Ils protestent contre la possible signature du traité de libre-échange entre l’Union européenne et les pays du Mercosur, qui devrait avoir lieu dans les prochains jours. En négociation depuis plus de 25 ans, les agriculteurs dénoncent une concurrence déloyale en raison de l’importation des produits sud-américains à des tarifs défiant toute concurrence. Pour essayer de convaincre les réfractaires de ce texte, notamment la France, Ursula von der Leyen a promis des gages aux États membres et au Parlement européen. Côté français, le gouvernement a pris un arrêté, mercredi, pour suspendre l’importation de produits agricoles traités avec certaines substances interdites en Europe.

Trente ans après la mort de François Mitterrand, Xavier Mauduit nous emmène à Jarnac, village natal de l'ancien président, où une cérémonie de commémoration est prévue.

Marie Bonnisseau s’intéresse à la lutte contre la calvitie en Corée du Sud, où le chef d’État a proposé que le pays rembourse les implants capillaires.