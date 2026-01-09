recherche
"Ça commence aujourd'hui" vendredi 9 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 9 janvier 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Balavoine, Baker, Ferré : ils perpétuent l'héritage d'un monstre sacré

Préserver la mémoire d'un parent célèbre, c'est porter une histoire intime et un héritage collectif à la fois. Pour les enfants, frères ou musiciens qui ont partagé la vie de Daniel Balavoine, Joséphine Baker ou Léo Ferré, il s'agit non seulement d'entretenir la flamme du souvenir mais aussi de transmettre la vérité, les valeurs et l'humanité qui faisaient la singularité de ces figures.

À l'occasion de tournées, spectacles-hommages ou rééditions, ils racontent ce que signifie grandir à l'ombre d'un monument et faire vivre, aujourd'hui encore, leur voix et leur vision du monde.

15:05 A 20 ans, ils sont accros à la chirurgie esthétique

Faustine Bollaert reçoit des jeunes gens qui sont accros à la chirurgie esthétique.

Atteint de dysmorphophobie, Yohan a déjà eu recours à de nombreuses interventions esthétiques. Dès qu’il se trouve un nouveau défaut physique, cette insécurité vire à l’obsession.

Dans le cadre de sa transition, Ouryel a bénéficié de plusieurs opérations de chirurgie esthétique. Mais Ouryel est allée trop loin, allant jusqu’à s’injecter elle-même de l’acide hyaluronique dans les lèvres. À trop en faire, elle a fini par se déformer et ne plus se reconnaître.

Obsédée par ses lèvres qu’elle trouvait trop fines, Margaux a eu sa première injection le jour de ses 18 ans. Depuis, elle a aussi refait son nez, sa mâchoire ou encore son menton. Aujourd’hui, elle n’arrive plus à s’arrêter, et tous les 4 mois, elle se fait à nouveau injecter.

Alexandre a recours à la chirurgie esthétique pour ressembler à un véritable vampire. Avec son conjoint lui aussi fan de cet univers, ils construisent également des décors fantastiques dans les pièces de leur maison. Un choix qu’il explique par la volonté de fuir le réel pour vivre dans un imaginaire plus attrayant.

 

Suivez nous...