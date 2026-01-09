recherche
"Au bout de l'enquête" samedi 10 janvier 2026 sur France 2, l'affaire Guy Lecomte

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 9 janvier 2026
"Au bout de l'enquête" samedi 10 janvier 2026 sur France 2, l'affaire Guy Lecomte

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera un numéro exceptionnel sur l'une des affaires criminelles françaises les plus marquantes.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:05  Affaire Guy Lecomte, Au nom du fils (1/2)

En septembre 2019, c’est la stupeur dans le petit village de Commensacq, dans les Landes. Guy Lecomte, un homme discret et apprécié de tous, est retrouvé poignardé chez lui.

L'enquête, qui s’étalera sur plusieurs années, va révéler une part d’ombre chez la victime.

14.55  Affaire Guy Lecomte, Au nom du fils (2/2)

Nous sommes en février 2022. Deux ans et demi se sont écoulés depuis le meurtre de Guy Lecomte. Alors que les enquêteurs désespèrent de trouver l’auteur du crime, un jeune homme franchit spontanément la porte de la gendarmerie pour dénoncer un ami.

Entre secrets familiaux et vengeance, l’enquête prend une tournure totalement inattendue.

Un film de Virginie Selvetti.

Dernière modification le vendredi, 09 janvier 2026 09:41
Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
