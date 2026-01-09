"Sept à Huit" diffusera le témoignage de Chloé qui lutte contre l'anorexie mentale dimanche 11 janvier 2026

Elle ne va pas jusqu’à dire qu’elle est complètement sortie d’affaire.
Chloé se sent encore fragile… Elle entend toujours cette petite voix intérieure qui lui dit de perdre du poids. Même si pour l’instant, elle ne l’écoute plus.
Chloé vient d’avoir 18 ans. Depuis ses 12 ans, elle souffre d’anorexie. Au plus bas, elle ne pesait que 36 kgs pour 1m70.
Son addiction à TikTok a joué un rôle considérable dans cette spirale infernale.
Elle est sortie de la clinique en septembre dernier.
Chloé est « Le Portrait de la Semaine » d’Audrey Crespo-Mara, dimanche à 19:30 sur TF1.