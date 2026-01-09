"Cash Investigation" : Périscolaire, établissements privés, enquête derrière le portail de nos écoles sur France 2

Le prochain numéro du magazine "Cash Investigation", diffusé jeudi 29 janvier 2026 à 21:10 sur France 2, proposera une enquête qui lève le voile sur ce qui se passe dans l’enceinte de l’école.

Ces derniers mois, les accusations d’agressions sexuelles commises sur des enfants par des animateurs du périscolaire se sont multipliées à Paris et dans toutes les régions. "Cash Investigation" a enquêté sur ce phénomène et lève le voile sur ce qui se passe dans l’enceinte de l’école.

En France, plus de 5 millions d’élèves des classes maternelles et él

Périscolaire, établissements privés : enquête derrière le portail de nos écoles

émentaires fréquentent le périscolaire. Certains d’entre eux passent jusqu'à cinq heures par jour avec les animateurs. Leur contribution est donc essentielle à l’éducation et au bien-être des enfants. Pourtant, cette profession, mal encadrée, est devenue l’angle mort de l’école.

L’équipe de "Cash Investigation" s’est intéressée aux origines du problème, à savoir les conditions de travail et de recrutement de ces animateurs : faibles rémunérations, temps partiels subis et emplois du temps hachés. Ces emplois n’attirent pas grand-monde. Résultat, bon nombre de mairies peinent à trouver ces animateurs et sont donc peu regardantes sur les profils des postulants.

Des parents d’élèves tentent d’alerter les autorités sur ce que subissent leurs enfants, qu’il s'agisse d’humiliations, d'insultes, de gestes brutaux et de violences graves.

Comment l’école privée se comporte-t-elle de son côté face aux violences sexuelles ou physiques ? L'enseignement privé sous contrat concerne deux millions d’élèves en France et est financé à 75 % par de l’argent public, les professeurs sont notamment rémunérés par l’Éducation nationale. Mais les chefs d’établissement sont placés sous l’autorité des diocèses ou de congrégations religieuses. Après l’affaire Bétharram qui a déclenché le “MeToo” scolaire, Claire Tesson questionnera les contrôles de l’État qui ont lieu dans ces établissements privés : permettent-ils de garantir la sécurité des élèves ?

Car dans certains établissements, des témoins s’interrogent sur le manque de sanctions à l’encontre de professeurs accusés de violences éducatives ou sexuelles.

Après ce numéro inédit de Cash, le magazine proposera un grand débat. Des invités de tous horizons, acteurs du secteur, responsables politiques, experts, répondront aux questions d’Élise Lucet.